俳優の真木よう子が、自身の離婚を振り返り、仕事と育児の役割逆転による葛藤と、当時の未熟さゆえに元夫を責めてしまったことへの後悔を告白した。

【映像】真木よう子が離婚した夫

4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

番組の終盤、真木よう子は26歳で元俳優と結婚、7年後に離婚した過去を明かし、「当時若かったんですよ。なんで離婚したのかという理由の一つに、夫婦の担当が逆転してたんですよね。私が働きに行って。で、元夫が家事育児をするっていう」と語り始めた。



当時は「赤ちゃんの面倒を見たい」「お母さんやりたい」という気持ちが強く、今なら各々が得意なことをやって成立する夫婦でよかったものの、当時は夫を責めてしまったという真木。「今だから考えると、あの時あんなに彼のことを責めなくてもよかったな、とか…すごい後悔してます」と、現在の視点から過去の自分を省みた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。