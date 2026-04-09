「古見えボブ」はコレでアプデ！！【40・50代】にハマる♡「ウルフボブ」

流行を気にしなくても定番のボブなら安心、と選んでいるなら黄色信号。オーソドックスな良さもあるけれど、時代に合わせてアップデートすると、積極的におしゃれを楽しんでいる大人女性になれそうです。今の状態をベースにして、手軽に挑戦できるのがウルフボブ。レイヤーの軽やかな動きで、鮮度の高さをアピールしてみて。

控えめでも格段に爽やか

初めてウルフに挑戦する人や大胆なイメチェンを避けたい人は、低めの位置にレイヤーを入れるのがオススメ。毛先数センチが軽くなるだけで、Aラインの広がりを抑えながらメリハリをつけられます。画像のカットを手掛けた@kitadani_koujiroさんによると「スタイリングが苦手な方はパーマでクビレもオススメ」とのこと。美容院で形を作っておけば、忙しい朝もスタイリングに手間取る心配がなくなりそう。

丸み強調でボリュームアップ

コロンと丸みを帯びたマッシュボブに、ウルフのシャープな襟足を融合させたハイブリッドスタイル。肩にかかる長さをベースにしても、レイヤーを入れた位置までウエイトが上がるので、ふっくらボリュームアップしたように見えます。ハイライトを加えると、カラーによる錯視が働いてさらに立体的に。

下ろすだけでこなれ見え

凝ったスタイリングなしでラフに下ろしていても、柔らかい動きを感じられるのがウルフボブの良さ。毛先を肩につく位置でカットすると、肩に沿って自然に外ハネをキープしやすくなります。丸みは安定して見える低めのラインに作り、大人のこなれた余裕を発揮してみて。

ハンサム派は毛先を揃えて

軽い質感で今っぽさを演出すれば、毛先をぱつっと切り揃えても重さは控えめ。シャープなライン感のおかげで、芯の強い凛々しさをフォローできそうです。引き締まって見える色味も、サイドに膨らむレイヤーと組み合わせればのっぺり見えから遠い印象に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@yuuna__iwama様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S