FRUITS ZIPPERが「一番くじ」に初登場！ 限定衣装の撮りおろし素材を使ったアクスタなど展開
アイドルグループ“FRUITS ZIPPER”をモチーフにした「一番くじ FRUITS ZIPPER ねえ？ねえ？ねえ？わたしの一番くじに気付いてる？」が、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】限定衣装のビジュアルをじっくり堪能！ B賞の「アクリルボード」など景品一覧
■くじ券の裏面もスペシャル仕様
今回登場するのは、限定衣装の撮りおろし素材をふんだんに使用した、FRUITS ZIPPERのかわいいビジュアルを楽しめる、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。くじ券の裏面にも全33種類のデザインを施したスペシャル仕様だ。
A賞には、メンバーの写真をプリントした円形デザインの「サークルタオル」を用意。続くB賞はビジュアルをじっくり楽しめる「アクリルボード」、C賞はお皿をイメージした台座に乗った「マスコットフィギュア」、D賞は持ち運びもしやすい「アクリルスタンド」がラインナップされる。
そのほか、E賞の「ハンドタオル」やF賞の「マルチリボン」、G賞の「推したい名！ラバーチャーム」、H賞の「コレクションステッカー」など、日常使いからコレクションまで楽しめるアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、表面にメンバーの写真、裏面にグループロゴをデザインした「クッション」が用意されるほか、「アクリルボード＆アクリルスタンド全種セット」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】限定衣装のビジュアルをじっくり堪能！ B賞の「アクリルボード」など景品一覧
■くじ券の裏面もスペシャル仕様
今回登場するのは、限定衣装の撮りおろし素材をふんだんに使用した、FRUITS ZIPPERのかわいいビジュアルを楽しめる、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。くじ券の裏面にも全33種類のデザインを施したスペシャル仕様だ。
そのほか、E賞の「ハンドタオル」やF賞の「マルチリボン」、G賞の「推したい名！ラバーチャーム」、H賞の「コレクションステッカー」など、日常使いからコレクションまで楽しめるアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、表面にメンバーの写真、裏面にグループロゴをデザインした「クッション」が用意されるほか、「アクリルボード＆アクリルスタンド全種セット」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。