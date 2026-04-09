76kgのぽっちゃりインフルエンサー、“痩せてる時の写真”公開「どっちも可愛すぎて最強なんだが」
ぽっちゃりインフルエンサーの藤田シオンさんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在と“痩せてる時”の比較ショットを公開しました。
【写真】藤田シオンの76kg時と43kg時
コメントでは「全てのパーツが形も配置も綺麗すぎて体型など関係ない」「今も昔も素敵です！個人的には、今のシオンさんが、笑顔もルックスも素敵だと思います」「どちらもとってもかわいいです！」「どっちも可愛すぎて最強なんだが」「ずっとかわいいやんけ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】藤田シオンの76kg時と43kg時
「ずっとかわいいやんけ」藤田さんは「痩せたら可愛い？痩せてる時の写真、ありますけど……」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は「76kg」の姿で、青いチェック柄の衣装を着用しています。2枚目は「43kg」の姿で、黒いパーカーを着た状態で食事をしています。ピンク色のヘアがかわいらしく、似合っています。どちらも明るい笑顔を見せており、すてきです。
「76kgでも自信満々です」7日には「日本では自信満々な人が叩かれる風潮があるけど 一度きりの人生を楽しく過ごしたいのでわたくしは76kgでも自信満々です。限られた時間をどう使うかは自分次第！」と、鏡越しの自撮りショットを公開していた藤田さん。自信に満ちあふれた姿は格好良く、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)