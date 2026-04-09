【関コレ2026S/S】「学生ランウェイ」グランプリなど20人、夢の舞台でランウェイデビュー
【モデルプレス＝2026/04/09】4月5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）にて、関コレがプロデュースするイベント「GAKUSEI RUNWAY」（＝学生ランウェイ）の受賞者たちが夢のランウェイを歩いた。
【写真】選抜された20人の学生が夢のステージへ
学生ランウェイは「ランウェイを歩いてみたい」という夢を持った日本中の小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生が対象の公開オーディションイベント。1月に行われた「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」で選ばれたグランプリなど20人が、念願の関コレデビューを果たした。
興奮冷めやらぬまま、モデルプレスの取材に応じたのは「小学低学年」部門グランプリの「若宮永真」さん、「小学高学年」部門グランプリの「にこ」さん、「中学生」部門グランプリの「星乃そら」さん、「高校生」部門グランプリの「愛華」さん、「大学専門学生」部門グランプリの「Rinka」さん、「25SSレジェンド」部門グランプリの「せいな」さん。
「小学低学年」部門グランプリの若宮さんは「ステージを歩いている時に、えまのお名前を呼んでくれてるのが聞こえてすごく嬉しかったです！」、「小学高学年」部門グランプリのにこさんは「学生ランウェイで出会えた友だち、もらった言葉、全部が私の力になりました」、「中学生」部門グランプリの星乃さんは「私の将来の夢は『女医モデル』になることです。モデルとしての表現力を磨くのはもちろん、勉強にも全力で取り組んで、知性と美しさを兼ね備えた唯一無二の存在を目指しています」と喜びや目標を口に。
「高校生」部門グランプリの愛華さんは「努力は実る、諦めないことが大切だと学生ランウェイを通して学びました」、「大学専門学生」部門グランプリのRinkaさんは「ここまで来ることができたのは、応援してくださった家族や友人、そして支えてくださったすべての方々のおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです」、「25SSレジェンド」部門グランプリのせいなさんは「これまで何度も悔しい気持ち、嬉しい気持ち、色々な感情になりました。だけど今までの出来事は全部無駄ではなかったです」と笑顔で夢の舞台を振り返った。
＜小学低学年グランプリ／若宮永真＞
たくさんの応援ありがとうございました。ステージを歩いている時に、えまのお名前を呼んでくれてるのが聞こえてすごく嬉しかったです！それと、おめでとうのメッセージもいっぱい届いて嬉しかったです！これからも応援よろしくお願いします。
＜小学高学年グランプリ／にこ＞
学生ランウェイに参加したきっかけは、別の場所で出会った友だちの存在でした。その友だちがステージで輝いている姿を動画で見て、心から「すごい」と思い、私にとって尊敬する存在になっていました。たくさんの刺激をもらい、「私もあんな風に輝きたい」と思い、挑戦する事にしました。それからレッスンに通い、学生ランウェイを通して出会った仲間たちと支え合いながら、刺激し合い、一緒に頑張ってきました。この出会いのすべてが、私の大切な力となり宝物です。
そして結果発表、まず友だちの名前が呼ばれました。本当に嬉しかったです。でも、それと同時に「私はだめだったんだ」と思いました。ですが、グランプリで自分の名前が呼ばれ、あまりの驚きに号泣し足の震え止まりませんでした。本当に本当にびっくりしました。本当に応援してくれた皆ありがとうございました。グランプリは、私1人じゃ絶対に穫れていません。
応援してくれたみんながいたから、グランプリになれました。最高の景色を見せてくれてありがとうございます。そして学生ランウェイで出会えた友だち、もらった言葉、全部が私の力になりました。この最高の景色も、この気持ちも忘れずに、これからもっともっと輝けるように頑張ります。
＜中学生グランプリ／星乃そら＞
この度、学生ランウェイにてグランプリという素晴らしい賞をいただくことができました。当日は朝からハプニングが続き、グランプリ発表までずっと不安で、運ポイントを引く時も手が震えるほど緊張していました。グランプリとして名前を呼ばれ、スクリーンに自分の写真が映し出された瞬間は、本当に信じられない気持ちで、すぐに実感が湧かないほど驚きましたが、それと同時に心の底から嬉しい気持ちが込み上げてきました。
グランプリをいただいたからこそ立てたあのランウェイは、真っ白でキラキラしていて、今まで歩いた中で1番長くて美しいステージでした。歩いている最中、ライバルであるはずの友だちからの温かい声援や、皆様の熱いエールが真っ直ぐに届いてきて、胸がいっぱいになりました。その想いに感動して、ステージを降りた後、舞台裏で大号泣してしまったことは一生の思い出です。
今回、来場者投票1位、そしてグランプリという最高の結果をいただけたことは、私にとって大きな自信になりました。私の将来の夢は『女医モデル』になることです。モデルとしての表現力を磨くのはもちろん、勉強にも全力で取り組んで、知性と美しさを兼ね備えた唯一無二の存在を目指しています。この最高の景色を見られた経験は、夢に一歩近づくための大切な宝物です。
これからも自分を磨き続け、もっと成長した姿で次のステップに進みたいと思っています。必ず夢を叶えるために、これからも私らしく全力で走り抜けます！応援してくださった皆様、本当にありがとうございました！
＜高校生グランプリ／愛華＞
ずっと叶えたかった夢が叶って本当に嬉しかったです。私はこれで3回目の出演でした。正直この時は自分がいつかグランプリになれるとは想像もしていませんでした。今回の学生ランウェイではこれまでの結果を振り返って色々考えながら沢山努力してきました。その努力が実って関西コレクションのステージに立てた事がすごく嬉しいです。
1.17のなんばHatchの時に来場者投票で予選決勝1位を頂き、ここからは私の頑張り次第だと思い必死に努力しました。関西コレクション当日はワクワクと不安があり、発表が近づくとより不安が大きくなっていきました。
発表された時には周りの友達以外にも一緒に戦ったライバルの子も一緒に泣いてくれたり、お祝いしてくれて凄く心が暖かくなりました。そしてステージを歩いてる時には沢山の名前を呼ぶ声が聞こえて心強かったです。友だち、なによりもずっと着いてきてくれた母にも凄く感謝しています。
今回グランプリになれたのも自分の力だけでなく、家族や、周りの人の支えや応援があったおかげです。努力は実る、諦めないことが大切だと学生ランウェイを通して学びました。このことをこれからに繋げていきたいです。応援してくださった皆様ありがとうございました！！
＜大学専門学生グランプリ／Rinka＞
グランプリに選んでいただき、関西コレクションのステージに立たせていただいたことは一生の思い出です。初めて学生ランウェイに参加した当初は、何も分からず不安な気持ちでいっぱいでしたが、レッスンに通う中で新しい友人と出会い
、多くの貴重な経験をさせていただきました。
ここまで来ることができたのは、応援してくださった家族や友人、そして支えてくださったすべての方々のおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
＜25SSレジェンドグランプリ／せいな＞
皆様のお陰で夢のレジェンドオブレジェンドになる事ができました。今回で3度目の学生ランウェイ。これまで何度も悔しい気持ち、嬉しい気持ち、色々な感情になりました。だけど今までの出来事は全部無駄ではなかったです。
自分の頑張りを見て応援してくれる方々が増えて、関西コレクション当日の来場者投票・オンライン投票では1位になることができました。これは私1人の力ではいただけなかった結果です。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。夢の舞台から見る景色、そして皆んなからの歓声、グランプリに選ばれてからすごく濃くて幸せな時間を過ごせました。諦めずに頑張り続けて本当に良かった。と思える瞬間でした。
この経験を活かして次のステップへ進んでいきたいです。改めて、グランプリに選んでいただきほんとうにありがとうございました。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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【写真】選抜された20人の学生が夢のステージへ
◆「関コレ」20人が夢のランウェイ
学生ランウェイは「ランウェイを歩いてみたい」という夢を持った日本中の小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生が対象の公開オーディションイベント。1月に行われた「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」で選ばれたグランプリなど20人が、念願の関コレデビューを果たした。
「小学低学年」部門グランプリの若宮さんは「ステージを歩いている時に、えまのお名前を呼んでくれてるのが聞こえてすごく嬉しかったです！」、「小学高学年」部門グランプリのにこさんは「学生ランウェイで出会えた友だち、もらった言葉、全部が私の力になりました」、「中学生」部門グランプリの星乃さんは「私の将来の夢は『女医モデル』になることです。モデルとしての表現力を磨くのはもちろん、勉強にも全力で取り組んで、知性と美しさを兼ね備えた唯一無二の存在を目指しています」と喜びや目標を口に。
「高校生」部門グランプリの愛華さんは「努力は実る、諦めないことが大切だと学生ランウェイを通して学びました」、「大学専門学生」部門グランプリのRinkaさんは「ここまで来ることができたのは、応援してくださった家族や友人、そして支えてくださったすべての方々のおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです」、「25SSレジェンド」部門グランプリのせいなさんは「これまで何度も悔しい気持ち、嬉しい気持ち、色々な感情になりました。だけど今までの出来事は全部無駄ではなかったです」と笑顔で夢の舞台を振り返った。
◆グランプリ受賞者コメント全文
＜小学低学年グランプリ／若宮永真＞
たくさんの応援ありがとうございました。ステージを歩いている時に、えまのお名前を呼んでくれてるのが聞こえてすごく嬉しかったです！それと、おめでとうのメッセージもいっぱい届いて嬉しかったです！これからも応援よろしくお願いします。
＜小学高学年グランプリ／にこ＞
学生ランウェイに参加したきっかけは、別の場所で出会った友だちの存在でした。その友だちがステージで輝いている姿を動画で見て、心から「すごい」と思い、私にとって尊敬する存在になっていました。たくさんの刺激をもらい、「私もあんな風に輝きたい」と思い、挑戦する事にしました。それからレッスンに通い、学生ランウェイを通して出会った仲間たちと支え合いながら、刺激し合い、一緒に頑張ってきました。この出会いのすべてが、私の大切な力となり宝物です。
そして結果発表、まず友だちの名前が呼ばれました。本当に嬉しかったです。でも、それと同時に「私はだめだったんだ」と思いました。ですが、グランプリで自分の名前が呼ばれ、あまりの驚きに号泣し足の震え止まりませんでした。本当に本当にびっくりしました。本当に応援してくれた皆ありがとうございました。グランプリは、私1人じゃ絶対に穫れていません。
応援してくれたみんながいたから、グランプリになれました。最高の景色を見せてくれてありがとうございます。そして学生ランウェイで出会えた友だち、もらった言葉、全部が私の力になりました。この最高の景色も、この気持ちも忘れずに、これからもっともっと輝けるように頑張ります。
＜中学生グランプリ／星乃そら＞
この度、学生ランウェイにてグランプリという素晴らしい賞をいただくことができました。当日は朝からハプニングが続き、グランプリ発表までずっと不安で、運ポイントを引く時も手が震えるほど緊張していました。グランプリとして名前を呼ばれ、スクリーンに自分の写真が映し出された瞬間は、本当に信じられない気持ちで、すぐに実感が湧かないほど驚きましたが、それと同時に心の底から嬉しい気持ちが込み上げてきました。
グランプリをいただいたからこそ立てたあのランウェイは、真っ白でキラキラしていて、今まで歩いた中で1番長くて美しいステージでした。歩いている最中、ライバルであるはずの友だちからの温かい声援や、皆様の熱いエールが真っ直ぐに届いてきて、胸がいっぱいになりました。その想いに感動して、ステージを降りた後、舞台裏で大号泣してしまったことは一生の思い出です。
今回、来場者投票1位、そしてグランプリという最高の結果をいただけたことは、私にとって大きな自信になりました。私の将来の夢は『女医モデル』になることです。モデルとしての表現力を磨くのはもちろん、勉強にも全力で取り組んで、知性と美しさを兼ね備えた唯一無二の存在を目指しています。この最高の景色を見られた経験は、夢に一歩近づくための大切な宝物です。
これからも自分を磨き続け、もっと成長した姿で次のステップに進みたいと思っています。必ず夢を叶えるために、これからも私らしく全力で走り抜けます！応援してくださった皆様、本当にありがとうございました！
＜高校生グランプリ／愛華＞
ずっと叶えたかった夢が叶って本当に嬉しかったです。私はこれで3回目の出演でした。正直この時は自分がいつかグランプリになれるとは想像もしていませんでした。今回の学生ランウェイではこれまでの結果を振り返って色々考えながら沢山努力してきました。その努力が実って関西コレクションのステージに立てた事がすごく嬉しいです。
1.17のなんばHatchの時に来場者投票で予選決勝1位を頂き、ここからは私の頑張り次第だと思い必死に努力しました。関西コレクション当日はワクワクと不安があり、発表が近づくとより不安が大きくなっていきました。
発表された時には周りの友達以外にも一緒に戦ったライバルの子も一緒に泣いてくれたり、お祝いしてくれて凄く心が暖かくなりました。そしてステージを歩いてる時には沢山の名前を呼ぶ声が聞こえて心強かったです。友だち、なによりもずっと着いてきてくれた母にも凄く感謝しています。
今回グランプリになれたのも自分の力だけでなく、家族や、周りの人の支えや応援があったおかげです。努力は実る、諦めないことが大切だと学生ランウェイを通して学びました。このことをこれからに繋げていきたいです。応援してくださった皆様ありがとうございました！！
＜大学専門学生グランプリ／Rinka＞
グランプリに選んでいただき、関西コレクションのステージに立たせていただいたことは一生の思い出です。初めて学生ランウェイに参加した当初は、何も分からず不安な気持ちでいっぱいでしたが、レッスンに通う中で新しい友人と出会い
、多くの貴重な経験をさせていただきました。
ここまで来ることができたのは、応援してくださった家族や友人、そして支えてくださったすべての方々のおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
＜25SSレジェンドグランプリ／せいな＞
皆様のお陰で夢のレジェンドオブレジェンドになる事ができました。今回で3度目の学生ランウェイ。これまで何度も悔しい気持ち、嬉しい気持ち、色々な感情になりました。だけど今までの出来事は全部無駄ではなかったです。
自分の頑張りを見て応援してくれる方々が増えて、関西コレクション当日の来場者投票・オンライン投票では1位になることができました。これは私1人の力ではいただけなかった結果です。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。夢の舞台から見る景色、そして皆んなからの歓声、グランプリに選ばれてからすごく濃くて幸せな時間を過ごせました。諦めずに頑張り続けて本当に良かった。と思える瞬間でした。
この経験を活かして次のステップへ進んでいきたいです。改めて、グランプリに選んでいただきほんとうにありがとうございました。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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