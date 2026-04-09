伝説のクラシック、再臨。アディダスの魂を背負い、ストリートからジムまで縦横無尽に【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
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ノートパソコンもランニングギアも、この一箱に。スタイリッシュに整理する、究極の収納力【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
あのクラシックなアイコンが、より洗練された姿で帰ってきた。アディダスの「バッジ オブ スポーツ」を冠したこのバックパックは、単なる収納道具ではなく、あなたの日常を劇的にスマートにするパートナーだ。メインコンパートメントは、ノートパソコンからランニングギア、さらには繰り返し使うコーヒーカップまで、必要な物をたっぷり詰め込める大容量設計。サイドには、喉を潤すウォーターボトルをサッと取り出せる専用ポケットを備え、アクティブな一日を完璧にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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デザイン性と実用性の両立は、アディダスならではのこだわりだ。スクエアに近いクラシックなフォルムは、どんなコーディネートにも溶け込みながら、中身の出し入れを驚くほどスムーズにする。プラスチック廃棄物ゼロを目指すブランドの情熱が込められており、リサイクル素材を60パーセント以上使用。環境への配慮をカタチにしながら、毎日のハードな使用にも耐えうる堅牢な造りを実現した。
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通勤や通学はもちろん、仕事帰りのジム通いまで、このバッグ一つあれば移動のすべてがスタイリッシュに完結する。背負うたびに感じるその軽快さと安心感は、あなたのフットワークをより自由なものへと変えてくれるだろう。
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アディダスの伝統と革新を凝縮したこのバックパックを手に取れば、毎日の移動がこれまで以上に誇らしく、心躍る時間へと進化する。
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