かわいらしさとエレガンスを両立。KAYOU＋、ラウンドフォルムのゲルペン「Fleura（フルーラ）」を発売

KAYOUは3月19日、ステーショナリーブランド「KAYOU＋（カーユプラス）」より、ゲルインクボールペン「Fleura（フルーラ）」を発売しました。

「Fleura」は、かわいらしさとエレガンスを両立したデザインと、日常筆記に適した軽やかな書き心地を兼ね備えたゲルインクボールペンです。

丸みのある愛らしいフォルムと、手帳やノートにも映えるカラー展開により、書く時間に小さなときめきを添える一本として開発されました。

芯径は0.4mmと0.5mmの2種類を用意し、細かな筆記からなめらかな筆記まで用途に応じて選べます。

■かわいいもエレガントも叶えるゲルペン

「Fleura（フルーラ）」は、なめらかな書き心地を想起させる“FLOW”と、花を意味する“Floral”を掛け合わせた造語です。

花が咲くように文字が生まれる、愛らしい丸みのゲルインクボールペン。0.4mmと0.5mm、それぞれの輝きが、さまざまなシーンでときめきをもたらします。

◇【特長】

1｜ラウンドフォルムのデザイン

やわらかな曲線で構成されたボディデザイン。

手に取ったときにやさしい印象を感じられるフォルムです。

2｜水性ゲルインクを採用した筆記

メモやノート記入など日常筆記で軽やかな書き心地を目指しました。

3｜筆記を支える基本仕様

・金属製ペン先

安定した筆記をサポートする構造

・ラバーグリップ

指にフィットしやすく、筆記時の負担軽減に配慮

◇デザイナーコメント

「Fleura」は、名称のコンセプトでもある“なめらかさ”と“やわらかさ”を、形状として表現することを目指しました。軸にも曲線を取り入れ、少しもっちりとしたフォルムと握りやすさを両立しています。

本体は刻印によってロゴを表現し、仕上げの違いによってさりげない質感の変化を持たせました。ロゴデザインは、ミニマルでありながらもどこかやわらかさを感じるフォルムとし、手に取りやすい印象に仕上げています。ペン先には金属パーツを採用し、全体のやわらかさの中に上品さを感じられるデザインに仕上げました。

■用途に合わせて選べる2つの芯径

■商品情報

商品名：Fleura（フルーラ）

芯径：0.4mm / 0.5mm

カラーラインナップ（全8色）：Purple / Green / Light Blue / Orange / Pink / Red / Blue / Black

価格：本体 396円／替芯 242円

サイズ：直径 約11.8mm × 長さ139mm

重量：約14.4g

発売日：2026年3月19日

販売：全国の文具専門店・量販店ほか

Fleura 公式プロダクトページ：https://kayouplus.com/lineup/fleura/

（エボル）