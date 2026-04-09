声優・梶裕貴、新会社CEO就任 音声AI＆声優マネジメント事業を本格展開「自分にしか創り出せないクリエイティブの形を」
【モデルプレス＝2026/04/09】声優の梶裕貴が、新会社「株式会社FRACTAL（フラクタル）」を4月9日付けで創業したことを発表。梶が声優活動20周年を記念して立ち上げた音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】を軸とした音声AI事業、および声優マネジメント事業を展開し、表現の新たな可能性を切り拓いていく。
【写真】40歳人気声優「足取りがウキウキしてる」長女との手繋ぎショット
同会社の代表取締役社長CEOに就任した梶は「この度、想像を現実に変える新会社『FRACTAL』を創業する運びとなりました」と報告。「弊社のシンボルは、音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】の象徴であるユリシスバタフライ（幸運の蝶）のデザインから抽出したものです。蝶が触角を使って風を読み、進路を決めるように、私たちも常に時代の変化を敏感に捉え、新しいアイデアのもと進み続ける存在でありたい──そして、この『FRACTAL』という場所が、誰にとっても安心できるホームとなり、そこから生まれる作品たちが、魅力たっぷりに世界へ羽ばたいていけるように。そんな願いを、社名とロゴに込めました」と明かした。
今後は「自分にしか創り出せないクリエイティブの形を目指し、声優として、CEOとして、皆様の心に届く表現を追求し続けてまいります」とし、最後には「まだまだ若輩者の身ではございますが、今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。【そよぎフラクタル】を軸とした音声AI事業への取り組み、そして声優・梶裕貴の新たな挑戦を、どうぞ温かくお見守りください」と結んでいる。（modelpress編集部）
9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー！！」孤爪研磨役、「MAO」摩緒役、「七つの大罪」メリオダス役、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。日本テレビ系列「1億人の大質問！？笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。2018年に著書「いつかすべてが君の力になる」を出版し、累計7万部のヒットを記録。実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1／fゆらぎ」の響きを持つ。2024年、活動20周年を機に、音声AIと人間の共創を目指すプロジェクト【そよぎフラクタル】を始動。2026年3月には、東京ガーデンシアターにて3DエンタテインメントLIVE「梵そよぎ1stEXPO『0rigin』」を成功させる。同年4月、AIとの共創による表現の更なる可能性を見据え、自ら「株式会社FRACTAL」を設立し、代表取締役社長CEOに就任。
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳人気声優「足取りがウキウキしてる」長女との手繋ぎショット
◆梶裕貴、新会社設立
同会社の代表取締役社長CEOに就任した梶は「この度、想像を現実に変える新会社『FRACTAL』を創業する運びとなりました」と報告。「弊社のシンボルは、音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】の象徴であるユリシスバタフライ（幸運の蝶）のデザインから抽出したものです。蝶が触角を使って風を読み、進路を決めるように、私たちも常に時代の変化を敏感に捉え、新しいアイデアのもと進み続ける存在でありたい──そして、この『FRACTAL』という場所が、誰にとっても安心できるホームとなり、そこから生まれる作品たちが、魅力たっぷりに世界へ羽ばたいていけるように。そんな願いを、社名とロゴに込めました」と明かした。
◆梶裕貴プロフィール
9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー！！」孤爪研磨役、「MAO」摩緒役、「七つの大罪」メリオダス役、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。日本テレビ系列「1億人の大質問！？笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。2018年に著書「いつかすべてが君の力になる」を出版し、累計7万部のヒットを記録。実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1／fゆらぎ」の響きを持つ。2024年、活動20周年を機に、音声AIと人間の共創を目指すプロジェクト【そよぎフラクタル】を始動。2026年3月には、東京ガーデンシアターにて3DエンタテインメントLIVE「梵そよぎ1stEXPO『0rigin』」を成功させる。同年4月、AIとの共創による表現の更なる可能性を見据え、自ら「株式会社FRACTAL」を設立し、代表取締役社長CEOに就任。
【Not Sponsored 記事】