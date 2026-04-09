持ち運びにも便利！春の行楽に♪失敗なしの絶品サンドイッチ人気レシピTOP3
ぽかぽかと暖かい春の日は、お花見やピクニックなどお出かけの機会が増えますね。
そんな春の軽食やランチにぴったりなのが、手軽に作れて見た目も華やかなサンドイッチです！
片手で食べられて具材のバリエーションも豊富な、人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】ジュワッと旨味溢れる！定番のBLTサンド
堂々の第1位は、みんな大好き王道のBLT（ベーコン・レタス・トマト）サンドです！
こんがり焼いたベーコンからジュワッと溢れる旨味と、フレッシュなトマトの酸味、そしてシャキシャキのレタスが口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。
マヨネーズのコク旨な味わいがアクセントになり、ボリューム満点なのにペロリと食べられちゃいますよ。週末のブランチにもおすすめです！
■【2位以降も絶品ぞろい】春の軽食サンドイッチの人気レシピ
第2位は、お弁当の定番でもあるハムとチーズのミックスサンドイッチ。
ハムの塩気と、とろ〜りまろやかなチーズのコクが相性抜群！からしマヨネーズを少し効かせることで、味がピリッと引き締まります。お子様から大人まで大満足の、絶対に外さない一品ですよ。
第3位は、春らしい彩りが美しい具だくさんの野菜サンドです！
たっぷりの野菜を挟み込むことで、断面がパッと華やかになりSNS映えもばっちり。
みずみずしい野菜のシャキシャキとした食感が心地よく、サラダ感覚でさっぱりとヘルシーにいただけますよ。
■シーン別に楽しむ春の軽食サンドイッチレシピ
手軽で美味しいサンドイッチレシピ、いかがでしたか？
休日のゆったりブランチには「BLTサンド」、家族で出かけるピクニックのお弁当には「ミックスサンド」、おうちカフェ気分のランチには「具だくさん野菜サンド」と、シーンに合わせて楽しめます。
お好みの具材をたっぷり挟んで、美味しい春のひとときを満喫してくださいね！
(E・レシピ編集部)
そんな春の軽食やランチにぴったりなのが、手軽に作れて見た目も華やかなサンドイッチです！
片手で食べられて具材のバリエーションも豊富な、人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】ジュワッと旨味溢れる！定番のBLTサンド
堂々の第1位は、みんな大好き王道のBLT（ベーコン・レタス・トマト）サンドです！
こんがり焼いたベーコンからジュワッと溢れる旨味と、フレッシュなトマトの酸味、そしてシャキシャキのレタスが口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。
マヨネーズのコク旨な味わいがアクセントになり、ボリューム満点なのにペロリと食べられちゃいますよ。週末のブランチにもおすすめです！
BLTサンド
【材料】（1人分）
フランスパン 30g
ベーコン 1枚
レタス 10g
トマト 10g
塩 少々
コショウ 少々
マヨネーズ 小さじ 1
粒マスタード 小さじ 1/4
【作り方】
1、レタスは手で食べやすい大きさにちぎっておく。トマトは薄い半月切りにしておく。
2、フライパンを温め、ベーコンに火が通るまで加熱する。フランスパンは2枚に切りマヨネーズ、粒マスタードを片面にぬっておく。
3、フランスパンにベーコン、レタス、トマトをのせ、塩、コショウを振り、もう一枚のフランスパンで挟む。
【このレシピのポイント・コツ】
ベーコンは油をひかずに焼けるので、楽チンです！！
【材料】（1人分）
フランスパン 30g
ベーコン 1枚
レタス 10g
トマト 10g
塩 少々
コショウ 少々
マヨネーズ 小さじ 1
粒マスタード 小さじ 1/4
【作り方】
1、レタスは手で食べやすい大きさにちぎっておく。トマトは薄い半月切りにしておく。
2、フライパンを温め、ベーコンに火が通るまで加熱する。フランスパンは2枚に切りマヨネーズ、粒マスタードを片面にぬっておく。
3、フランスパンにベーコン、レタス、トマトをのせ、塩、コショウを振り、もう一枚のフランスパンで挟む。
【このレシピのポイント・コツ】
ベーコンは油をひかずに焼けるので、楽チンです！！
■【2位以降も絶品ぞろい】春の軽食サンドイッチの人気レシピ
【No.2】とろ〜りチーズがたまらない！基本のミックスサンド
第2位は、お弁当の定番でもあるハムとチーズのミックスサンドイッチ。
ハムの塩気と、とろ〜りまろやかなチーズのコクが相性抜群！からしマヨネーズを少し効かせることで、味がピリッと引き締まります。お子様から大人まで大満足の、絶対に外さない一品ですよ。
お弁当にも！基本のミックスサンドイッチ
【材料】（1人分）
食パン(サンドイッチ用) 4枚
レタス 2枚
トマト(スライス) 2切れ
ゆで卵(固ゆで) 1個
ハム 3枚
キュウリ 1/2本
マヨネーズ 適量
塩コショウ 適量
マーガリン 適量
【作り方】
1、食パンの内側になる部分に薄くマーガリンをぬる。
2、ゆで卵は粗くみじん切りにし、キュウリは斜め薄切りにする。
3、食パン2枚にレタス、トマト、ゆで卵、ハム、キュウリを半量ずつのせ、塩コショウとマヨネーズをかける。残りの食パンでサンドし、まな板などで上下を挟み、しばらくおく。
4、食パンと具材が落ち着いたら、適当な大きさに切る。
【このレシピのポイント・コツ】
おかずの汁気はよくきってお弁当箱に詰めましょう。
ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。
クルクルと巻き、ラップで包んでも食べやすく仕上がります。
【材料】（1人分）
食パン(サンドイッチ用) 4枚
レタス 2枚
トマト(スライス) 2切れ
ゆで卵(固ゆで) 1個
ハム 3枚
キュウリ 1/2本
マヨネーズ 適量
塩コショウ 適量
マーガリン 適量
【作り方】
1、食パンの内側になる部分に薄くマーガリンをぬる。
2、ゆで卵は粗くみじん切りにし、キュウリは斜め薄切りにする。
3、食パン2枚にレタス、トマト、ゆで卵、ハム、キュウリを半量ずつのせ、塩コショウとマヨネーズをかける。残りの食パンでサンドし、まな板などで上下を挟み、しばらくおく。
4、食パンと具材が落ち着いたら、適当な大きさに切る。
【このレシピのポイント・コツ】
おかずの汁気はよくきってお弁当箱に詰めましょう。
ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。
クルクルと巻き、ラップで包んでも食べやすく仕上がります。
【No.3】シャキシャキ食感！彩り豊かな具だくさん野菜サンド
第3位は、春らしい彩りが美しい具だくさんの野菜サンドです！
たっぷりの野菜を挟み込むことで、断面がパッと華やかになりSNS映えもばっちり。
みずみずしい野菜のシャキシャキとした食感が心地よく、サラダ感覚でさっぱりとヘルシーにいただけますよ。
具だくさん野菜サンド
【材料】（1人分）
食パン(サンドイッチ用) 2枚
鶏ささ身 1本
酒 小さじ 1
レンコン 20g
酢 小さじ 1/2
水菜 20g
マヨネーズ 小さじ 1
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1
粒マスタード 小さじ 1/2
【作り方】
1、鶏ささ身は筋を除き、耐熱容器に入れて酒を振り、500Wで1分30秒程電子レンジで火を通す。冷めたら大きめに裂いておく。
2、レンコンは皮をむき薄い半月切りにし、酢を入れた熱湯でさっと茹でておく。
3、水菜は長さ3cmに切っておく。
4、(1)、(2)、(3)を＜調味料＞の材料で和える。
5、サンドイッチ用パン(1枚)の片面にマヨネーズをぬり、(4)をのせ、もう1枚のサンドイッチ用パンの片面にもマヨネーズをぬって挟み、軽く押さえて半分に切る。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは500Wを使用しています。
【材料】（1人分）
食パン(サンドイッチ用) 2枚
鶏ささ身 1本
酒 小さじ 1
レンコン 20g
酢 小さじ 1/2
水菜 20g
マヨネーズ 小さじ 1
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1
粒マスタード 小さじ 1/2
【作り方】
1、鶏ささ身は筋を除き、耐熱容器に入れて酒を振り、500Wで1分30秒程電子レンジで火を通す。冷めたら大きめに裂いておく。
2、レンコンは皮をむき薄い半月切りにし、酢を入れた熱湯でさっと茹でておく。
3、水菜は長さ3cmに切っておく。
4、(1)、(2)、(3)を＜調味料＞の材料で和える。
5、サンドイッチ用パン(1枚)の片面にマヨネーズをぬり、(4)をのせ、もう1枚のサンドイッチ用パンの片面にもマヨネーズをぬって挟み、軽く押さえて半分に切る。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは500Wを使用しています。
■シーン別に楽しむ春の軽食サンドイッチレシピ
手軽で美味しいサンドイッチレシピ、いかがでしたか？
休日のゆったりブランチには「BLTサンド」、家族で出かけるピクニックのお弁当には「ミックスサンド」、おうちカフェ気分のランチには「具だくさん野菜サンド」と、シーンに合わせて楽しめます。
お好みの具材をたっぷり挟んで、美味しい春のひとときを満喫してくださいね！
(E・レシピ編集部)