ぽかぽかと暖かい春の日は、お花見やピクニックなどお出かけの機会が増えますね。そんな春の軽食やランチにぴったりなのが、手軽に作れて見た目も華やかなサンドイッチです！片手で食べられて具材のバリエーションも豊富な、人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】ジュワッと旨味溢れる！定番のBLTサンド堂々の第1位は、みんな大好き王道のBLT（ベーコン・レタス・トマト）サンドです！こんがり焼いたベーコンからジュワッと溢れる旨味と、フレッシュなトマトの酸味、そしてシャキシャキのレタスが口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。マヨネーズのコク旨な味わいがアクセントになり、ボリューム満点なのにペロリと食べられちゃいますよ。週末のブランチにもおすすめです！







【材料】（1人分）



フランスパン 30g

ベーコン 1枚

レタス 10g

トマト 10g

塩 少々

コショウ 少々

マヨネーズ 小さじ 1

粒マスタード 小さじ 1/4



【作り方】



1、レタスは手で食べやすい大きさにちぎっておく。トマトは薄い半月切りにしておく。



2、フライパンを温め、ベーコンに火が通るまで加熱する。フランスパンは2枚に切りマヨネーズ、粒マスタードを片面にぬっておく。







3、フランスパンにベーコン、レタス、トマトをのせ、塩、コショウを振り、もう一枚のフランスパンで挟む。



【このレシピのポイント・コツ】



ベーコンは油をひかずに焼けるので、楽チンです！！



BLTサンド【材料】（1人分）フランスパン 30gベーコン 1枚レタス 10gトマト 10g塩 少々コショウ 少々マヨネーズ 小さじ 1粒マスタード 小さじ 1/4【作り方】1、レタスは手で食べやすい大きさにちぎっておく。トマトは薄い半月切りにしておく。2、フライパンを温め、ベーコンに火が通るまで加熱する。フランスパンは2枚に切りマヨネーズ、粒マスタードを片面にぬっておく。3、フランスパンにベーコン、レタス、トマトをのせ、塩、コショウを振り、もう一枚のフランスパンで挟む。【このレシピのポイント・コツ】ベーコンは油をひかずに焼けるので、楽チンです！！

【No.2】とろ〜りチーズがたまらない！基本のミックスサンド







【材料】（1人分）



食パン(サンドイッチ用) 4枚

レタス 2枚

トマト(スライス) 2切れ

ゆで卵(固ゆで) 1個

ハム 3枚

キュウリ 1/2本

マヨネーズ 適量

塩コショウ 適量

マーガリン 適量



【作り方】



1、食パンの内側になる部分に薄くマーガリンをぬる。



2、ゆで卵は粗くみじん切りにし、キュウリは斜め薄切りにする。







3、食パン2枚にレタス、トマト、ゆで卵、ハム、キュウリを半量ずつのせ、塩コショウとマヨネーズをかける。残りの食パンでサンドし、まな板などで上下を挟み、しばらくおく。



4、食パンと具材が落ち着いたら、適当な大きさに切る。



【このレシピのポイント・コツ】



おかずの汁気はよくきってお弁当箱に詰めましょう。



ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。



クルクルと巻き、ラップで包んでも食べやすく仕上がります。



お弁当にも！基本のミックスサンドイッチ【材料】（1人分）食パン(サンドイッチ用) 4枚レタス 2枚トマト(スライス) 2切れゆで卵(固ゆで) 1個ハム 3枚キュウリ 1/2本マヨネーズ 適量塩コショウ 適量マーガリン 適量【作り方】1、食パンの内側になる部分に薄くマーガリンをぬる。2、ゆで卵は粗くみじん切りにし、キュウリは斜め薄切りにする。3、食パン2枚にレタス、トマト、ゆで卵、ハム、キュウリを半量ずつのせ、塩コショウとマヨネーズをかける。残りの食パンでサンドし、まな板などで上下を挟み、しばらくおく。4、食パンと具材が落ち着いたら、適当な大きさに切る。【このレシピのポイント・コツ】おかずの汁気はよくきってお弁当箱に詰めましょう。ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。クルクルと巻き、ラップで包んでも食べやすく仕上がります。

【No.3】シャキシャキ食感！彩り豊かな具だくさん野菜サンド







【材料】（1人分）



食パン(サンドイッチ用) 2枚

鶏ささ身 1本

酒 小さじ 1

レンコン 20g

酢 小さじ 1/2

水菜 20g

マヨネーズ 小さじ 1

<調味料>

マヨネーズ 大さじ 1

粒マスタード 小さじ 1/2



【作り方】



1、鶏ささ身は筋を除き、耐熱容器に入れて酒を振り、500Wで1分30秒程電子レンジで火を通す。冷めたら大きめに裂いておく。







2、レンコンは皮をむき薄い半月切りにし、酢を入れた熱湯でさっと茹でておく。



3、水菜は長さ3cmに切っておく。



4、(1)、(2)、(3)を＜調味料＞の材料で和える。



5、サンドイッチ用パン(1枚)の片面にマヨネーズをぬり、(4)をのせ、もう1枚のサンドイッチ用パンの片面にもマヨネーズをぬって挟み、軽く押さえて半分に切る。



【このレシピのポイント・コツ】



電子レンジは500Wを使用しています。



具だくさん野菜サンド【材料】（1人分）食パン(サンドイッチ用) 2枚鶏ささ身 1本酒 小さじ 1レンコン 20g酢 小さじ 1/2水菜 20gマヨネーズ 小さじ 1<調味料>マヨネーズ 大さじ 1粒マスタード 小さじ 1/2【作り方】1、鶏ささ身は筋を除き、耐熱容器に入れて酒を振り、500Wで1分30秒程電子レンジで火を通す。冷めたら大きめに裂いておく。2、レンコンは皮をむき薄い半月切りにし、酢を入れた熱湯でさっと茹でておく。3、水菜は長さ3cmに切っておく。4、(1)、(2)、(3)を＜調味料＞の材料で和える。5、サンドイッチ用パン(1枚)の片面にマヨネーズをぬり、(4)をのせ、もう1枚のサンドイッチ用パンの片面にもマヨネーズをぬって挟み、軽く押さえて半分に切る。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは500Wを使用しています。

■【2位以降も絶品ぞろい】春の軽食サンドイッチの人気レシピ第2位は、お弁当の定番でもあるハムとチーズのミックスサンドイッチ。ハムの塩気と、とろ〜りまろやかなチーズのコクが相性抜群！からしマヨネーズを少し効かせることで、味がピリッと引き締まります。お子様から大人まで大満足の、絶対に外さない一品ですよ。第3位は、春らしい彩りが美しい具だくさんの野菜サンドです！たっぷりの野菜を挟み込むことで、断面がパッと華やかになりSNS映えもばっちり。みずみずしい野菜のシャキシャキとした食感が心地よく、サラダ感覚でさっぱりとヘルシーにいただけますよ。■シーン別に楽しむ春の軽食サンドイッチレシピ手軽で美味しいサンドイッチレシピ、いかがでしたか？休日のゆったりブランチには「BLTサンド」、家族で出かけるピクニックのお弁当には「ミックスサンド」、おうちカフェ気分のランチには「具だくさん野菜サンド」と、シーンに合わせて楽しめます。お好みの具材をたっぷり挟んで、美味しい春のひとときを満喫してくださいね！(E・レシピ編集部)