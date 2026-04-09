MUCHAのボディスクラブ新作♡香りで楽しむ贅沢ボディケア

香りとともにボディケアを楽しみたい方に♡MUCHAからフレグランス発想のボディスクラブが登場します。心地よい香りに包まれながら、古い角質をやさしくオフし、なめらかな素肌へ導いてくれるアイテム。日々のケアを特別な時間に変えてくれる、贅沢なボディケア習慣を始めてみませんか♪

香りで楽しむボディケア♡

「フレグランス ボディスクラブ」は、180gで4,620円（税込）。〈明けの明星〉〈ジスモンダ〉〈ホワイトラム〉〈チェリーチョコレート〉の全4種展開です。

明けの明星

ジスモンダ

ホワイトラム

チェリーチョコレート

それぞれ異なる香りが魅力で、フルーティフローラルからスモーキーティー、シトラスアンバー、チェリーチョコレートまで幅広いラインナップ。気分やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

クラランス ボディ用美容液♡人気No.1のビッグサイズ限定登場

しっとりなめらかな仕上がり

シュガースクラブが古い角質をやさしくオフし、肌のざらつきや乾燥によるくすみを整えます。

さらにマカデミア種子油やホホバ種子油などの植物由来オイル¹が肌を包み込み、洗い上がりはしっとりとした質感に。

香りごとに異なる植物エキス²も配合されており、うるおいを与えながらなめらかな肌へ導きます。

肌にやさしい処方設計

パラベンフリー・鉱物油フリー・シリコーンフリーなど、肌に配慮したフリー処方を採用。

濡れた肌に円を描くようになじませるだけで簡単にケアでき、マッサージや泡立てての使用も可能。全身ケアにも部分ケアにも使える万能アイテムです。

香りとともに美肌ケアを

MUCHAのボディスクラブは、香りを楽しみながら肌を整えられる贅沢なアイテム♡日々のケアを癒しの時間へと変えてくれるのが魅力です。

気分に合わせて香りを選びながら、自分だけのリラックスタイムを楽しんでみてください♪