MUCHAのボディスクラブ新作♡香りで楽しむ贅沢ボディケア
香りとともにボディケアを楽しみたい方に♡MUCHAからフレグランス発想のボディスクラブが登場します。心地よい香りに包まれながら、古い角質をやさしくオフし、なめらかな素肌へ導いてくれるアイテム。日々のケアを特別な時間に変えてくれる、贅沢なボディケア習慣を始めてみませんか♪
香りで楽しむボディケア♡
「フレグランス ボディスクラブ」は、180gで4,620円（税込）。〈明けの明星〉〈ジスモンダ〉〈ホワイトラム〉〈チェリーチョコレート〉の全4種展開です。
明けの明星
ジスモンダ
ホワイトラム
チェリーチョコレート
それぞれ異なる香りが魅力で、フルーティフローラルからスモーキーティー、シトラスアンバー、チェリーチョコレートまで幅広いラインナップ。気分やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。
クラランス ボディ用美容液♡人気No.1のビッグサイズ限定登場
しっとりなめらかな仕上がり
シュガースクラブが古い角質をやさしくオフし、肌のざらつきや乾燥によるくすみを整えます。
さらにマカデミア種子油やホホバ種子油などの植物由来オイル¹が肌を包み込み、洗い上がりはしっとりとした質感に。
香りごとに異なる植物エキス²も配合されており、うるおいを与えながらなめらかな肌へ導きます。
肌にやさしい処方設計
パラベンフリー・鉱物油フリー・シリコーンフリーなど、肌に配慮したフリー処方を採用。
濡れた肌に円を描くようになじませるだけで簡単にケアでき、マッサージや泡立てての使用も可能。全身ケアにも部分ケアにも使える万能アイテムです。
香りとともに美肌ケアを
MUCHAのボディスクラブは、香りを楽しみながら肌を整えられる贅沢なアイテム♡日々のケアを癒しの時間へと変えてくれるのが魅力です。
気分に合わせて香りを選びながら、自分だけのリラックスタイムを楽しんでみてください♪