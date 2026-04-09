AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 26.4.1」と「iPadOS 26.4.1」を提供開始！バグ修正のみ。セキュリティー更新なし
Appleは8日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」とタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」の最新バージョン「iOS 26.4.1（23E254）」および「iPadOS 26.4.1（23E254）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はバグ（不具合）の修正のみで、セキュリティーアップデートについては少なくともCVEに登録されている脆弱性はないということです。
iPhone向けのiOSやiPad向けのiPadOSの最新メジャーバージョンとして先ごろよりiOS 26.0とiPadOS 26.0が提供開始されていましたが、これらに続けて新機能が追加されたiOS 26.1とiPadOS 26.1、iOS 26.2とiPadOS 26.2、iOS 26.3とiPadOS 26.3、iOS 26.4とiPadOS 26.4が提供されてきましたが、今回、iOS 26.4とiPadOS 26.4の不具合を修正したiOS 26.4.1とiPadOS 26.4.1の不具合や脆弱性を修正したiOS 26.4.1およびiPadOS 26.4.1がリリースされました。iOS 26.4.1およびiPadOS 26.4.1の対象機種は以下の通り。
＜iOS 26対応製品＞
・iPhone 17e
・iPhone 17
・iPhone 17 Pro
・iPhone 17 Pro Max
・iPhone Air
・iPhone 16e
・iPhone 16
・iPhone 16 Plus
・iPhone 16 Pro
・iPhone 16 Pro Max
・iPhone 15
・iPhone 15 Plus
・iPhone 15 Pro
・iPhone 15 Pro Max
・iPhone 14
・iPhone 14 Plus
・iPhone 14 Pro
・iPhone 14 Pro Max
・iPhone 13
・iPhone 13 mini
・iPhone 13 Pro
・iPhone 13 Pro Max
・iPhone 12
・iPhone 12 mini
・iPhone 12 Pro
・iPhone 12 Pro Max
・iPhone 11
・iPhone 11 Pro
・iPhone 11 Pro Max
・iPhone SE（第3世代）
・iPhone SE（第2世代）
＜iPadOS 26対応製品＞
・iPad（第8世代）
・iPad（第9世代）
・iPad（第10世代）
・iPad（A16）
・iPad mini（第5世代）
・iPad mini（第6世代）
・iPad mini（A17 Pro）
・iPad Air（第3世代）
・iPad Air（第4世代）
・iPad Air（第5世代）
・11インチiPad Air（M2）
・11インチiPad Air（M3）
・11インチiPad Air（M4）
・13インチiPad Air（M2）
・13インチiPad Air（M3）
・13インチiPad Air（M4）
・11インチiPad Pro（第1世代）
・11インチiPad Pro（第2世代）
・11インチiPad Pro（第3世代）
・11インチiPad Pro（第4世代）
・11インチiPad Pro（M4）
・11インチiPad Pro（M5）
・12.9インチiPad Pro（第3世代）
・12.9インチiPad Pro（第4世代）
・12.9インチiPad Pro（第5世代）
・12.9インチiPad Pro（第6世代）
・13インチiPad Pro（M4）
・13インチiPad Pro（M5）
更新は従来通り各製品本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行え、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone 15 Pro MaxでiOS 26.4からだと486.5MBとなっています。またiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。なお、Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティーコンテンツの修正は以下の通り。
iOS 26.4.1
このアップデートにはiPhone用のバグ修正が含まれます
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください： https://support.apple.com/ja-jp/100100
iPadOS 26.4.1
このアップデートにはiPad用のバグ修正が含まれます
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください： https://support.apple.com/ja-jp/100100
記事執筆：memn0ck
