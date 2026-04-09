グラマーバストさんの悩みに寄り添う人気アイテム「どんとこいブラ」に、春らしい新色“シャンパンオレンジ”が登場♡HEAVENJapanならではの補整力と快適な着け心地はそのままに、気分まで明るくしてくれる華やかなカラーが魅力です。自分らしくおしゃれを楽しみたい方にぴったりの一枚が、春のワードローブに新たなときめきをプラスしてくれます♪

グラマーバストを美しく整える設計

「どんとこいブラ」は、バストから流れたお肉を本来の位置へ戻し、しっかり包み込むフルカップブラ。

高めの前中心設計でバストをぐっと引き上げ、自然で立体的なシルエットを叶えます。

サイドパネルと2本のサイドボーンがバストの広がりを防ぎ、着膨れしにくいすっきりラインに。

さらにUバックと3列3段ホックで背中のお肉も整え、後ろ姿まで美しく見せてくれます。

幅広ストラップで肩への負担を軽減し、軽やかな着け心地を実現。「バストの重さを忘れる！」と支持される理由も納得です。

HEAVENJapanどんとこいブラに春新色登場♡グラマーバストを美しく整える優秀ブラ

快適さとおしゃれを両立♡

また、フルカップのイメージを覆す上品なレースデザインを採用し、見た目の美しさにもこだわりが。

新色シャンパンオレンジは、やさしいクリームカラーにオレンジのレースを重ねた春らしい華やかなカラーで、気分まで明るくしてくれます♡

サイズ・カラー・価格詳細

どんとこいブラ

価格：7,480円(税込)

サイズ：D65～M100（カラー：シャンパンオレンジ、パールグリーン、ピンクローズ、グレイッシュパープル、モカ、ブラック、ナチュリー）

ショーツ（別売り）

価格：2,200円（税込）

サイズ：M～3L（カラー：シャンパンオレンジ、パールグリーン、ピンクローズ、グレイッシュパープル、モカ、ブラック、ナチュリー）

自信とときめきをくれる一枚♡

機能性と美しさを両立した「どんとこいブラ」は、グラマーバストさんの毎日に寄り添う頼れる存在。春の新色シャンパンオレンジは、見えないところにもときめきをプラスしてくれます。自分に合う下着を選ぶことで、シルエットも気分もぐっと前向きに♡この春は、自分らしく美しくいられる一枚を取り入れてみてはいかがでしょうか♪