この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「どうせ読むなら、「難しい」本がいいよね！」を公開した。動画では、現代人が陥りがちなライトな情報消費の現状に触れつつ、本当に脳を鍛えるためには、あえて難解で「歯ごたえのある本」を読むべきだと熱弁している。



動画の冒頭、茂木氏は気楽にサクサク読める本の存在意義を認めつつも、「本当に脳を鍛えるのは歯ごたえのある本なんですよね」と問題提起した。現代はソーシャルメディアの普及により、多くの人々が日常的に大量のテキストに触れている。しかし、茂木氏はインターネット上に溢れる文章を「平屋建て」と表現し、それらの多くは文脈が短く、情報として浅いという構造的な課題を指摘した。



それに対して、長いテキストを読むことの意義を「長ければ長いほどそのコンテクストが長くなる」と説明。複雑な事象を積み上げていくことで、建物に例えるなら何階建てにもなる重層的な構造が生まれると語る。そして、「そういう文章を読まないと鍛えられない脳の回路ってあるわけだから」と述べ、短文の消費だけでは得られない、長文読書特有の脳への刺激について独自の理論を展開した。



さらに、自身が取り組んでいる課題図書を例に挙げ、直近で読んでいる『テヘランでロリータを読む』を紹介した。この本では、イランの複雑な社会情勢や、『ロリータ』『グレート・ギャツビー』といった英文学の古典が絡み合っていることに言及。歴史や社会、人間の本質が交錯する内容を「何階建てにもなってるわけさ」と評し、手応えのある本を読むことで得られる多様な気づきの重要性を強調した。



動画の終盤、茂木氏は重層的な読書体験の価値を力説し、「どうせ読むんだったらそういう本を読んだ方が、明らかに世界の見方変わるし、自分の脳も鍛えられる」と視聴者に語りかけた。安易なコンテンツ消費に流されがちな現代において、茂木氏はあえて負荷のかかる読書に挑むことの重要性を説き、「薄っぺらい本読んでてもしょうがないよな」という力強い言葉で動画を締めくくった。