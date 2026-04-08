人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが7日、自身のインスタグラムを更新。香港で「趣味」を満喫する姿を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】アムロもシャアも直視できなかった？ 膝上スカートの人気コスプレイヤー

東雲は4、5日に香港で開催された「CON―CON HONG KONG 2026」に出演。「これは完全に趣味!!!笑」と記し、アップした写真はアニメ「機動戦士ガンダム」の人気キャラの前でウインクしながら敬礼する姿。半袖シャツにネクタイ、膝上スカートに透け感あふれるストッキングで、主人公のアムロ・レイと“赤い彗星”シャア・アズナブルと並んでいる。



ゴジラアイスを味わう姿や巨大ガンダムの前でダブルピースのショットも公開。掲載された複数のコーデからも足を運んだ回数がうかがえる。さらには画面いっぱいのグルメの写真も。「大好きなガンダムやゴジラのブースがたくさんあって最高だった お土産買いすぎた～～！あといっぱいたべて1.5kg太りました。」と報告。別の投稿ではトークショーで見せたスカート姿での華麗なジャンプなども公開している。



東雲は趣味のガンプラ作りの腕前が買われ、昨年のNHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」に手先の器用な町娘役で出演し話題になったほど。ファンからは「シルバニアファミリーよりガンダムが似合いますwww」「アムロと同じ身長ですね」との声。大好きに囲まれる表情に、「可愛さがエグすぎます」といったコメントも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）