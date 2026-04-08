原日出子「冷蔵庫にあるもので」作った手料理に反響「あるもので作ったとは思えないクオリティ」「器や盛り付けがおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/04/08】女優の原日出子が4月7日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫にあるもので作った手料理を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「あるもので作ったとは思えないクオリティ」冷蔵庫にあるもので作った手料理4品
原は「今夜は冷蔵庫にあるもので…」とコメントし、それぞれ器に盛りつけられた手料理4品の写真を公開。「豚肉は お酒と生姜塩麹 蜂蜜 だし醤油につけておいたので 茹でた筍 アスパラ ブロッコリーと一緒に蒸し焼きに」「春巻きの中身は えのき 大葉 ホワイトセロリ 冷凍してあった鶏ひき肉 と エビミンチに ディルなどを混ぜて お味をつけて チーズも入れて揚げ焼きに」「大根は 軽く塩揉みして 胡麻油とお醤油でさっぱり」「春菊 玉ねぎ ツナ クリームチーズのリエットは 米粉のバケットに乗せて〜」とそれぞれの料理の材料とレシピを紹介し、「私は 白ワイン 息子は マッコリでいただきました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「あるもので作ったとは思えないクオリティ」「お酒が進みそう」「器や盛り付けがおしゃれ」「料理センス抜群」「食材の有効活用素晴らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「あるもので作ったとは思えないクオリティ」冷蔵庫にあるもので作った手料理4品
◆原日出子、冷蔵庫にあるもので作った手料理公開
原は「今夜は冷蔵庫にあるもので…」とコメントし、それぞれ器に盛りつけられた手料理4品の写真を公開。「豚肉は お酒と生姜塩麹 蜂蜜 だし醤油につけておいたので 茹でた筍 アスパラ ブロッコリーと一緒に蒸し焼きに」「春巻きの中身は えのき 大葉 ホワイトセロリ 冷凍してあった鶏ひき肉 と エビミンチに ディルなどを混ぜて お味をつけて チーズも入れて揚げ焼きに」「大根は 軽く塩揉みして 胡麻油とお醤油でさっぱり」「春菊 玉ねぎ ツナ クリームチーズのリエットは 米粉のバケットに乗せて〜」とそれぞれの料理の材料とレシピを紹介し、「私は 白ワイン 息子は マッコリでいただきました」とつづっている。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「あるもので作ったとは思えないクオリティ」「お酒が進みそう」「器や盛り付けがおしゃれ」「料理センス抜群」「食材の有効活用素晴らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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