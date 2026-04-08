【ホラー】激しい虐待…少女の命のを救ったのは幽霊だった!?暴力から救われた少女と幽霊の物語【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
家賃5000円という破格の物件に引っ越してきたのは、母親とその子供と内縁の夫という訳ありの家族。家賃が破格の理由は、このアパートが「出る」と曰く付きの物件だったからだ。今回は、爽(@ktt0310)さんの創作漫画「幼女と幽霊」を紹介するとともに、制作秘話を伺う。※本作はセンシティブな表現があります。閲覧にご注意ください。
■命を救った幽霊…2人の絆に感動の声多数。
幽霊が棲みついている事故物件とも知らずに引っ越してきた3人家族。子供・りのが居るのを見た幽霊・すみは、「うざかったら脅かして追い出そう」と考え、様子を伺うことに…。しかし、騒々しいのは大人の方で、りのに暴力を振るう男と、爆笑しているだけの母親。あまりの凄惨な光景に、すみは自らを実体化させ、力ずくで大人たちを追い出した。その後、幼女と幽霊だけの生活が始まったが、人間のりのは日が経つごとに衰弱していく。すみはりのを救うため近所へ助けを求め、その命を繋ぎ止めた。後日、りのが送った感謝の手紙がすみを成仏させるのであった。
怖いけどホラー映画を見てしまうという作者の爽さんが、本作「幼女と幽霊」を描いたきっかけを伺うと「この恐怖をなんとかしたくて怖くない、感動するホラー漫画を描こう、と思い立ったのがきっかけです」と明かしてくれた。また、こだわったポイントについて「隙間時間に気軽に読んでもらえればいいなと思い、とにかく『短くわかりやすく』にこだわりました。見やすい画面作り、セリフも多くなりすぎないように気をつけました」と、教えてくれた。
本作には離れても刻まれた2人の絆に「涙が止まらない！」「号泣した」など多くのコメントが寄せられた。この反響について爽さんは「とても嬉しかったです。虐待や自殺などのシーンが出てくるので、あまり読んでもらえないかも…と思っていましたが、温かいコメントをたくさん頂けて、とても励みになりました」と喜びを語る。
怖くない、感動するホラーを目指した本作、ぜひチェックしてみて。
取材提供：爽(@ktt0310)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。