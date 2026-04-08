【シャンブル】PEANUTS×LOGOSコラボ、スヌーピー率いるビーグル・スカウト柄の新作バッグ＆ポーチが登場！
しまむらグループ発、雑貨＆ファッションの専門店「シャンブル」から、アウトドアブランド「LOGOS」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボアイテム第6弾が登場した。スヌーピーがリーダーを務める「ビーグル・スカウト」をモチーフにしたトートバッグ、ショルダーバッグ、ポーチの3型がラインナップされ、春のおでかけシーズンにぴったりな新作がそろっている。
【写真】LOGOS×PEANUTSコラボアイテムのカラーバリエーションをすべて見る
■ビーグル・スカウトの世界観をシンプルなプリントで表現
今回のコラボでは、サファリハットをかぶったスヌーピーと、その後ろをちょこちょことついていくウッドストックたちが、バッグの正面にさりげなく描かれている。LOGOSのシンボルであるメイプルリーフのネームタグも添えられ、アウトドアブランドらしさとPEANUTSの世界観が自然に溶け合うデザインに仕上がった。
カラー展開はブラック、カーキ、ベージュの3色。どれも派手さを抑えた落ち着いたトーンで、コーディネートになじみやすい。キャンプやピクニックといったアウトドアシーンはもちろん、普段使いにもすんなりハマってくれそうだ。
■ポケット6個で収納力抜群「トートバッグ」(2849円)
縦23×横21センチ、マチ幅11センチのコンパクトなトートバッグ。サイズ感は控えめながら、外ポケット4個と内ポケット2個の合計6個のポケットを備えており、スマホや財布、鍵、ハンカチなど、よく使うアイテムをそれぞれの定位置に収められる。ちょっとしたおでかけや、メインバッグに添えるサブバッグとしても活躍しそう。
■大容量で機能充実「レディース ショルダーバッグ」(3949円)
縦27×横33センチ、マチ幅12.5センチと、たっぷり収納できる大きめサイズのショルダーバッグ。ポケットの数はなんと合計7個(外ポケット4個・内ポケット3個)と、機能性も申し分なし。ショルダー部分は67〜127センチの間で長さ調節ができるので、肩がけでもななめがけでも使いやすい。荷物が多くなりがちな休日のおでかけや、子どもとのおでかけにも頼もしい一品だ。
■マルチに使える「ポーチ」(2189円)
縦17.5×横11センチ、マチ幅5.5センチのコンパクトなポーチには、内側に5個ものポケットが備わっている。コスメや文房具、ガジェット類の小分け収納にぴったりで、バッグインバッグとしても重宝する仕様。トートやショルダーと色をそろえて、シリーズで楽しむのもおすすめ。
これらの商品は、シャンブル店舗およびオンラインストアで販売中。春から初夏にかけてのおでかけシーズンに向けて、新しい相棒を探している人は、近くの店舗やオンラインストアをのぞいてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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今回のコラボでは、サファリハットをかぶったスヌーピーと、その後ろをちょこちょことついていくウッドストックたちが、バッグの正面にさりげなく描かれている。LOGOSのシンボルであるメイプルリーフのネームタグも添えられ、アウトドアブランドらしさとPEANUTSの世界観が自然に溶け合うデザインに仕上がった。
カラー展開はブラック、カーキ、ベージュの3色。どれも派手さを抑えた落ち着いたトーンで、コーディネートになじみやすい。キャンプやピクニックといったアウトドアシーンはもちろん、普段使いにもすんなりハマってくれそうだ。
■ポケット6個で収納力抜群「トートバッグ」(2849円)
縦23×横21センチ、マチ幅11センチのコンパクトなトートバッグ。サイズ感は控えめながら、外ポケット4個と内ポケット2個の合計6個のポケットを備えており、スマホや財布、鍵、ハンカチなど、よく使うアイテムをそれぞれの定位置に収められる。ちょっとしたおでかけや、メインバッグに添えるサブバッグとしても活躍しそう。
■大容量で機能充実「レディース ショルダーバッグ」(3949円)
縦27×横33センチ、マチ幅12.5センチと、たっぷり収納できる大きめサイズのショルダーバッグ。ポケットの数はなんと合計7個(外ポケット4個・内ポケット3個)と、機能性も申し分なし。ショルダー部分は67〜127センチの間で長さ調節ができるので、肩がけでもななめがけでも使いやすい。荷物が多くなりがちな休日のおでかけや、子どもとのおでかけにも頼もしい一品だ。
■マルチに使える「ポーチ」(2189円)
縦17.5×横11センチ、マチ幅5.5センチのコンパクトなポーチには、内側に5個ものポケットが備わっている。コスメや文房具、ガジェット類の小分け収納にぴったりで、バッグインバッグとしても重宝する仕様。トートやショルダーと色をそろえて、シリーズで楽しむのもおすすめ。
これらの商品は、シャンブル店舗およびオンラインストアで販売中。春から初夏にかけてのおでかけシーズンに向けて、新しい相棒を探している人は、近くの店舗やオンラインストアをのぞいてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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