楽創未来株式会社は、TORRASブランドの冷却家電ライン「COOLiFY」シリーズより、折り畳み式ネッククーラーの最上位モデル「COOLiFY 2S Pro」を4月8日（水）に発売した。価格は3万2,800円。

同ブランドが展開するウェアラブルエアコンのフラッグシップモデル。夏場の屋外撮影や、移動時の熱中症対策アイテムとして活用できそうだ。

電源ONと同時に冷却プレートと送風機能が最大稼働する「パワーモード」を搭載しており、屋内から屋外の撮影地へ移動した際などに、素早く首元からクールダウンできるという。

また、広範囲をカバーする大型の冷却プレートと送風を組み合わせたハイブリッド設計を採用し、首元から顔周りまで効率的に冷気を拡散する。

バッテリー容量は5,000mAh。送風モード利用時での連続使用は最大28時間。長時間のロケや旅行時にも対応できるほか、急速充電や、充電しながらの使用にも対応している。

モーター駆動音に関しては静音設計を採用しており、周囲に配慮が必要な撮影環境や移動中の電車内でも使用しやすいという。

さらに、首元を温める「温熱モード」も装備。冬場の防寒対策や冷房による冷え対策などにも利用できるとしている。

バッテリー容量：5,000mAh 連続使用時間：パワーモード 約2.5時間 / 冷却モード 約3～6時間 / 送風モード 約13～28時間 / 温熱モード 約4～6時間 充電時間：約3時間（18W急速充電対応） 冷却プレート：首元、左右（計3カ所） アプリ連携：対応（専用アプリによる遠隔操作、モードカスタマイズ） 付属品：専用ケース、充電ケーブル（USB Type-C） 外形寸法：19.8×5.5×16.6cm 重量：435g 価格：3万2,800円