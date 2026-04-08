太陽のように輝く柑橘タルト!キル フェ ボンのCITRUSフェアがスタート

SAKURAフェアから季節はゆるやかに移り変わり、陽気のよい日に心地よく楽しみたくなるのが柑橘の爽やかさ。四季折々のフルーツをたっぷり使ったタルトで人気のキル フェ ボンは、フランス語で“なんていい陽気なのだろう!”という意味を持つブランド。｢CITRUSフェア｣では、みずみずしいシトラスを主役にしたタルトが勢揃いしこの時期ならではの特別なひとときを演出します。

元気をチャージ!太陽みたいな柑橘タルト



キル フェ ボンが贈る｢CITRUSフェア｣は、会場に足を踏み入れた瞬間から心を掴まれる華やかさ。

メディア内覧会では太陽の光をたっぷり浴びた柑橘をイメージした特別なフォトスポットが登場し、みずみずしく輝くタルトの世界観を一層引き立てていました。

ひとくち頬張れば、酸味と甘み･香りのバランスが心地よく広がり気分までふわりと軽やかに。季節限定のタルトは何と全10種類!

さらに新作｢レモンのバトン｣も登場し、生ケーキから焼菓子まで楽しめます。

見てときめき、選んでわくわく、食べて元気に。そんな時間をくれる｢CITRUSフェア｣は、4月15日(水)から4月30日(木)までキル フェ ボン全12店舗で開催です。

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甘酸っぱさにときめく、主役のタルト



中でも注目は｢柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルト｣。なめらかなレアチーズにグレープフルーツやオレンジ、マンゴーの爽やかさが重なり、フェアのコンセプトにもぴったりの一品です。

ひとくちごとに軽やかな余韻が広がり、さっぱりとした味わいで思わずどんどん食べ進めてしまう軽やかさ。ほんのり甘いメレンゲに加えフランス ゲラントの塩が隠し味となり、味の引き締めにも一役買っています。

見た目の華やかさとバランスの取れた味わいに、心までほどけるようなタルトです。

柑橘の魅力をぜいたくに味わって

｢5種の柑橘のタルト｣は、その名の通り異なる柑橘の個性を一度に楽しめるぜいたくなタルト。日向夏･八朔･ルビーグレープフルーツ･金柑･オレンジ…彩り豊かな5種の柑橘を使用しています。

2009年の登場以来愛され続ける人気の一品で、それぞれの柑橘がケンカすることなく調和し、互いの魅力を引き立て合う立体的な味わいに仕上がっています。

パワフルな柑橘に負けないコクのあるクリームとともに酸味や甘みが重なり合い、最後まで飽きずに楽しめます。

さっぱりとしながらもパワフルで元気をもらえるタルト。見た目の華やかさでは、主役の｢柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルト｣を上回るかも!?と思わせてくれる存在です。

さっぱりスッキリ爽やか♡気づいたら完食していた…!?



実際にいただいた｢柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルト｣と｢5種の柑橘のタルト｣、そして｢レモンのバトン｣。それぞれ異なる魅力がありながら、どれも軽やかで食べやすい仕上がり。

キル フェ ボン自慢のオリジナル紅茶と合わせることで、より一層そのおいしさが引き立ち自然ともうひと口と手が伸びてしまいます。そしてあっという間に完食

。のりぴよは、特に｢5種の柑橘のタルト｣がお気に入りでした。

タルトやバトンとあわせて楽しみたいのが、季節の紅茶-スプリングアールグレイ-。

国産紅茶をベースに、ベルガモットの爽やかな香りに加えローズマリーやスペアミント･ジャスミン茶･レモングラスなどをブレンドした軽やかで奥行きのある味わいが特徴です。柑橘の香りとやさしく調和し、すっきりとした余韻を引き立ててくれる一杯。

甘さと爽やかさのバランスが心地良く、ゆったりとした時間を演出してくれます。柑橘タルトともレモンのバトンとも相性抜群で、これはぜひ一緒に楽しんでほしい組み合わせ。のりぴよも太鼓判です。

銀座店で出会う、きらめくショーケース

店内のショーケースには、色とりどりのタルトがずらりと並び見ているだけでも心が躍ります。全12店舗で同じスタイルのショーケースが採用されており、どの店舗でもこの華やかな光景に出会えるのも魅力のひとつ。

この日はまだ｢CITRUSフェア｣前だったため、いちごの赤や桜のピンクが並ぶ春らしいショーケース。フェアが始まると、柑橘のビタミンカラーに包まれたまた違った表情に変わるのも楽しみです。

ときめきが止まらない、今だけの柑橘時間

やわらかな陽気に包まれるこの季節にぴったりの｢CITRUSフェア｣。主役の｢柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルト｣は、甘み･酸味･香りがパーフェクトなタルトで思わず誰かに教えたくなる一品。

季節の移ろいを感じながら、心ほどけるひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか!?

さらに、のりぴよの故郷 静岡のキル フェ ボンでは、店舗限定の柑橘タルトがなんと3種類も登場。｢静岡県産 “清沢レモン”のタルト｣｢静岡県産 ニューサマーオレンジと丸子紅茶（紅富貴）のタルト｣｢金平糖型 静岡県産抹茶とグレープフルーツのタルト｣と、どれも気になるラインアップに心が揺れます。

何とかして行けないか…と、スケジュール帳とにらめっこするのりぴよ。そんな気持ちになるほど今だけの特別感が詰まったフェアになっています!

-CITRUSフェア 開催概要 -

開催期間： 2026年4月15日(水)～4月30日(木)

開催店舗： キル フェ ボン全12店舗

展開内容： シトラスをテーマにした商品を販売。タルト10種(うち5種類は店舗限定商品)、新作 焼菓子｢レモンのバトン｣

詳しくは、キル フェ ボン公式ホームページ、SNSをご覧ください。