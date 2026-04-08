NY原油先物5月限（WTI）（終値）

1バレル＝112.95（+0.54 +0.48%）



トランプ米大統領がイランに対して現地時間の７日午後８時（日本時間８日午前９時）までにホルムズ海峡を開放しなければ、発電所や橋を攻撃すると警告するなか、鉄道や橋、空港、石油化学工場や電力網への攻撃が強まったことから緊迫感が強まった。トランプ米大統領は言葉だけでなく、軍事力をもってイランに合意を迫っている。テヘラン・タイムズによると、イランは脅迫を繰り返す米国とのすべての対話チャンネルを停止し、メッセージ交換を取りやめるという。



時間外取引で５月限は１１６．５６ドルまで上昇した後、押し戻されると１１１．２８ドルまで軟化したが、通常取引序盤に向けて再び買い優勢となり、１１７．６３ドルまで上昇。ただ、その後は上げ幅を削り、引け後には１０９．２０ドルまで下落した。



MINKABU PRESS

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