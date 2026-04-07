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TBS日曜劇場「VIVANT」ドラマ考察系YouTuberのトケルが、「【VIVANT】第４話ドラマ考察 全話完全解説！伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を公開した。動画では、第4話のあらすじを振り返りながら、長野利彦の経歴に隠された違和感と、乃木憂助の過去との意外な繋がりについて独自の視点を提示している。



動画序盤では、誤送金事件の真犯人である太田が世界レベルのハッカー「ブルーウォーカー」であったことや、乃木憂助が自衛隊の影の諜報部隊「別班」の工作員であったことなど、第4話の重要な展開を1分程度で要約している。



その後、焦点は長野の防衛大学校卒業から一橋大学院入学までの「2年間の空白」に当てられる。劇中で長野は、空白期間に薬物に手を出し、更生施設「豊前なかつ園」に通っていたと告白したことで、別班であるという疑いを晴らした。しかしトケルは、乃木が幼少期に過ごした児童養護施設「丹後つばさ園」と、この更生施設の名前が酷似している点を指摘。「長野がいたという『豊前なかつ園』と・・名前につながりを感じますよね」と述べ、単なる偶然ではない可能性を提示した。



さらに動画の中盤では、乃木の同期である山本がテロ組織「テント」のモニターであったことや、ジャミーン、アディエル、そして第1話のラストに登場した親子らしき2人までもがテント側であるという事実を整理している。終盤にかけては、乃木と黒須駿が山本を追い詰め、排除するまでの緻密な罠の仕掛けについて解説した。



乃木の「うだつの上がらない商社マン」という姿がすべて偽装であったことが明かされ、物語はダークヒーロー編へと突入していく。伏線が入り乱れる物語の全容を理解し、今後の展開を深く楽しむための必見の考察動画となっている。