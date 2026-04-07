LiSA×ドクターマーチン♡15周年記念エキシビション開催

世界で活躍するアーティストLiSAの15周年を記念した特別なエキシビションが開催♡ドクターマーチンとのコラボレーションにより、彼女のこれまでの歩みやスタイルを体感できる貴重な空間が誕生します。ライブで実際に使用されたブーツや衣装展示など、ファンにはたまらない内容に。原宿でしか味わえない特別なひとときを楽しんでみてください♪

LiSAの軌跡を体感する展示

「LiSA15YEARSJOURNEY-ドクターマーチンとの軌跡-」では、ステージで実際に着用されたドクターマーチンブーツや最新ミュージックビデオ衣装を展示。

さらに、特別に撮り下ろされたキービジュアルやインタビューも公開予定で、LiSAの世界観をより深く感じられる内容となっています。

ライブの貴重な写真も店内に展開され、彼女のパワフルな魅力を存分に体感できます。

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限定特典＆キャンペーン♡

期間中はドクターマーチン公式アプリ会員限定で、エキシビション記念ステッカーを先着配布（無くなり次第終了）。

さらに、LiSAのサイン入りブーツ「JADON」が当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。ファン必見の豪華企画が揃い、訪れる楽しみが広がります。

注目アイテム＆開催情報

日本限定モデル「JADONWSWHITESMOOTH-JAPANEXCLUSIVE-」は、サイズUK3（22cm）～UK11（30cm）まで展開、価格は37,400円（税込）。

エキシビションは2026年4月17日（金）～5月10日（日）まで、ドクターマーチンWITH原宿店にて開催（11:00～20:00）。※記念アイテムなどの販売はございません。あらかじめご了承ください。

また同時期には、原宿エリアで関連イベントやPOP-UPも開催され、LiSAの魅力を街全体で楽しめます。

原宿で特別な体験を

LiSAとドクターマーチンの歩みを体感できる今回のエキシビションは、ファッションと音楽が融合した特別な空間♡ここでしか見られない展示や体験が詰まっており、訪れるだけで気分が高まるはずです。

原宿散策とあわせて、ぜひこの機会に足を運んでみてください♪