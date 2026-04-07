4月3日に放送された『あさイチ』（NHK）プレミアムトークに、女優・天海祐希が出演。近影で見せた髪色に、視聴者から支持が集まっている。

この日、ゲストで登場した天海は、自身の学生時代や芸能人生を振り返り、MC陣とトークを繰り広げた。天海への質問リストのなかで、「おもしろくなってきたじゃない！ 豊かな老後」というテーマがピックアップされると、天海は「もう、だいたい60歳にリーチがかかってきた」と語りだした。

現在58歳の天海は、「細胞は60歳になっていく。若くはならない。でも若くありたいと思うより、60歳は一生に一回だから、それを楽しむほうがいいな、と思って」と、老いに対する心境を告白。「だから、あまり白髪を染めたりせず、変化を楽しむ。老化と呼ばず進化と呼んでいる」とモットーを語った。

実際、天海の髪色を見てみると、艶のある黒髪のなかに、少なくない量の白髪が混ざっている。Xでは、あくまで自然体な美しさを保つ天海に対し、支持する声が多数寄せられた。

《天海祐希さんの【あさイチ】録画して見たのだけれど まだらに白髪がチラホラ見えて 隠すわけでもなく自然体なのがまた好感度爆上がり》

《ところどころある白髪を隠さずに出演されているのをみて、ますます好きになりました！》

《あさイチに天海祐希さん、アレ？白髪あるのでは？と思ったら、加齢を楽しむという姿勢。敢えて白髪も楽しんでいると。カッケェ！！》

近ごろは、“アラ還女優” たちが白髪を無理に染めないことも多くなってきた。

「現在60歳の小泉今日子さんも、“老化は進化” という価値観を公言しています。2025年4月期の主演ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）では、前髪部分を中心に白髪のあるヘアスタイルが話題になりました。

色味を調整することで、白髪をハイライトのように見せ、“白髪メッシュ” とでもいうようなヘアスタイルに仕上がっており、世の女性たちに好評でした。

手塚理美さんも、56歳のときにグレイヘアへ移行することを決断したそうです。いったん髪色を明るくして、ハイライトを入れて馴染ませる過程を経て、還暦のときは完全なグレイヘアに。自然体な髪色に、といっても微調整は必要なようですが、バリエーションが増えてきたのはたしかですね」（芸能担当記者）

自然体の髪色に好感が集まった天海。女優界に新しい旋風が吹いているようだ。