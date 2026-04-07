【ピザハット】4月8日〜10日は超お得！Mサイズピザが持ち帰りで810円〜！「春のてりたま4」は1100円！

ピザハットは、2026年4月8日から10日までの3日間、対象のピザやサイドメニューがお得になる「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。

Sサイズピザは600円に

毎月恒例の"ハットの日"。8日から10日までの3日間限定で、定番ピザがお持ち帰り限定で810円になるなど、ピザが破格の値段で楽しめる大好評のキャンペーンです。

今月の"ハットの日"は春限定の新商品「春のてりたま4」の登場や、HUT REWARDS（ハットリワード）でもらえるポイントの増量など、お得な企画が目白押しです。

Mサイズの定番ピザ4種類が810円

ピザハットでも人気のピザ4種類のMサイズが、持ち帰り限定で810円に。

対象ピザは、「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「芳醇ベーコンマッシュルーム」の4種です。

通常価格は1580円〜1860円なので、最大1050円お得です。

生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」の場合、追加料金が発生します｡

ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

一部店舗では対象商品が異なります。

人気のハーフ＆ハーフと「春のてりたま4」が1100円

いろんな味を楽しみたい人にオススメのハーフ＆ハーフと「フレンズ４」。

対象ピザは、「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」、「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」、「とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ〜りたまごのせデラックスのハーフ＆ハーフ」、「春のてりたま４」、「ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」、「芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ」の6種（Mサイズ）です。

Mサイズ・持ち帰り限定で通常価格2095円?2580円のところ、最大1480円引きの1100円に。

なお、「とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ〜りたまごのせデラックスのハーフ＆ハーフ」は店舗限定です。

生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」の場合、追加料金が発生します｡

ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

一部店舗では対象商品が異なります。

「ピザハット・ベスト4」が1300円

「ほっくりポテマヨソーセージ」「ピザハット・マルゲリータ」「特うまプルコギ」「テリマヨチキン」の人気ピザ4種が1枚に集結した「ピザハット・ベスト４」（Mサイズ）が、持ち帰り限定で特別価格になります。

通常価格は3190円ですが、特別価格は1890円引きの1300円です。

生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」の場合、追加料金が発生します｡

セット注文でポテトが50％オフ！

対象サイドメニューは、「ハットフライポテト（Mサイズ）」です。

"ハットの日"対象ピザを購入した場合のみ、通常価格500円のところ、半額の250円に。

お持ち帰り限定です。

4種類のSサイズピザが600円【一部店舗限定】

"おひとりさま"にもぴったりなSサイズも、持ち帰り限定で特別価格で提供されます。

対象ピザは、「ピザハット・マルゲリータ」、「ペパロニクラシック」、「じゃがマヨコーン」、「芳醇ベーコンマッシュルーム」の4種です。

通常価格1400円のところ、800円引きの600円に。

生地は「ハンドトス」限定です｡

ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

一部店舗では対象商品が異なります。

HUT REWARDS会員なら、810円以上の注文で5スライスプレゼント！

"ハットの日"の期間中、ピザハットのメンバーシッププログラム「HUT REWARDS（ハットリワード）」のポイントである「スライス」を大放出します。

通常1000円の注文ごとに1スライス獲得のところ、1日1回810円以上の注文で5スライスに増量。3日間連続で注文すれば最大15スライスゲットのチャンスです。

本キャンペーンの「スライス」の付与は4月15日ごろを予定しています。

また、本期間中に配布するスライスの使用期限は2026年5月7日までです。

「HUT REWARDS（ハットリワード）」の詳細はこちらで確認できます。

4月の"ハットの日"の詳細は、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部