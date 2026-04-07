【ゴンチャ】マンゴー1.5倍！　ぷよぷよ食感も楽しめるアジアンデザートティー「マンゴーミニパール」が登場

ゴンチャ ジャパンは4月9日より、「GO！GO！MANGO！」の第1弾「マンゴーミニパール」の販売を開始します。

■マンゴー果肉が1.5倍増量になって登場

「GO！GO！MANGO！」は、マンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーです。

第1弾では、昨年に販売したドリンクでマンゴー果肉が1.5倍増量となった「マンゴーミニパール」が登場。

花のような香りが特徴の阿里山ウーロンティーをベースに、ダイス状にカットしたマンゴー果肉、マンゴーソース、ぷよぷよ食感のミニパールをあわせたドリンクとなっています。

ラインナップは、ミルクティー、ティーエード、ジェラッティーの3種類。ぷよぷよ食感と三温糖のやさしい甘みが特徴の「ミニパール」（100円）、ダイス状にカットしたマンゴー「ごろごろマンゴー果肉」（100円）のトッピングも用意しています。

第2弾商品は近日公開予定とのこと。

■商品概要

商品名：マンゴーミニパール ミルクティー（ICED/M）

価格：670円

商品名：マンゴーミニパール ティーエード（ICED/M）

価格：670円

商品名：マンゴーミニパール ジェラッティ―（FROZEN/M）

価格：700円

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり

発売日：2026年4月9日

先行発売：2026年4月2日〜（ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店）

（フォルサ）