【ゴンチャ】マンゴー1.5倍！ ぷよぷよ食感も楽しめるアジアンデザートティー「マンゴーミニパール」が登場
ゴンチャ ジャパンは4月9日より、「GO！GO！MANGO！」の第1弾「マンゴーミニパール」の販売を開始します。
■マンゴー果肉が1.5倍増量になって登場
「GO！GO！MANGO！」は、マンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーです。
第1弾では、昨年に販売したドリンクでマンゴー果肉が1.5倍増量となった「マンゴーミニパール」が登場。
花のような香りが特徴の阿里山ウーロンティーをベースに、ダイス状にカットしたマンゴー果肉、マンゴーソース、ぷよぷよ食感のミニパールをあわせたドリンクとなっています。
ラインナップは、ミルクティー、ティーエード、ジェラッティーの3種類。ぷよぷよ食感と三温糖のやさしい甘みが特徴の「ミニパール」（100円）、ダイス状にカットしたマンゴー「ごろごろマンゴー果肉」（100円）のトッピングも用意しています。
第2弾商品は近日公開予定とのこと。
■商品概要
商品名：マンゴーミニパール ミルクティー（ICED/M）
価格：670円
商品名：マンゴーミニパール ティーエード（ICED/M）
価格：670円
商品名：マンゴーミニパール ジェラッティ―（FROZEN/M）
価格：700円
販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり
発売日：2026年4月9日
先行発売：2026年4月2日〜（ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店）
（フォルサ）