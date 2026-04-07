【パペットスンスン】独特の存在感がクセになる雑貨シリーズ登場！
スケーターより、 絶大な人気を誇るキャラクター「パペットスンスン」をデザインした新商品が発売された。
＞＞＞パペットスンスンの雑貨シリーズをチェック！（写真8点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんなスンスンたちの可愛らしさをそのまま落とし込んだ日常雑貨が登場。素材感にこだわったランチバッグや、使うのがもったいなくなるほど可愛い絆創膏が、ふとした瞬間に笑顔と癒やしを届けてくれる。
気分に合わせて選べる素材感のランチバッグは、好みに合わせて選べる2種類の素材をご用意。キルティング生地ランチバッグ」は、鮮やかなブルーの生地に「S」の字のステッチを施し、中央に「スンスン」のワッペンをあしらったポップなデザイン。
一方、「コーデュロイ生地ランチバッグ」は、落ち着いたグレーの生地に「スンスン」の顔が刺繍されている。どちらもマチが広く、お弁当箱や水筒をすっきりと収納可能だ。
荷物が多い日に活躍する「レジャーシート生地バッグL」は、水や汚れに強い丈夫な素材を使用している。「スンスン」たちと一緒に、クロワッサンやドーナツ、ブロッコリーなどの食べ物が散りばめられた賑やかなデザインとなっている。大容量サイズのため、週末のまとめ買いやランドリーバッグ、アウトドアの荷物入れとして、ライフスタイルの様々なシーンで活躍してくれる。
笑顔になれる絆創膏は、怪我をして落ち込んでしまった気分を少しだけ軽くしてくれるのが「ダイカット救急ばんそうこう」。一般的な長方形ではなく、キャラクターの形に切り抜かれたダイカット形状を採用している。「スンスン」をはじめ、仲間の「ノンノン」「ゾンゾン」たちが、傷口を優しく守ってくれる。傷口につきにくい特殊ネットを使用しているため、剥がす時の痛みも少なく、安心してお使いいただける。
毎日のランチタイムやケアタイムに「スンスン」たちがそっと寄り添う。独特の存在感がクセになる、ファン必見の雑貨シリーズをお見逃しなく。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
気分に合わせて選べる素材感のランチバッグは、好みに合わせて選べる2種類の素材をご用意。キルティング生地ランチバッグ」は、鮮やかなブルーの生地に「S」の字のステッチを施し、中央に「スンスン」のワッペンをあしらったポップなデザイン。
一方、「コーデュロイ生地ランチバッグ」は、落ち着いたグレーの生地に「スンスン」の顔が刺繍されている。どちらもマチが広く、お弁当箱や水筒をすっきりと収納可能だ。
荷物が多い日に活躍する「レジャーシート生地バッグL」は、水や汚れに強い丈夫な素材を使用している。「スンスン」たちと一緒に、クロワッサンやドーナツ、ブロッコリーなどの食べ物が散りばめられた賑やかなデザインとなっている。大容量サイズのため、週末のまとめ買いやランドリーバッグ、アウトドアの荷物入れとして、ライフスタイルの様々なシーンで活躍してくれる。
笑顔になれる絆創膏は、怪我をして落ち込んでしまった気分を少しだけ軽くしてくれるのが「ダイカット救急ばんそうこう」。一般的な長方形ではなく、キャラクターの形に切り抜かれたダイカット形状を採用している。「スンスン」をはじめ、仲間の「ノンノン」「ゾンゾン」たちが、傷口を優しく守ってくれる。傷口につきにくい特殊ネットを使用しているため、剥がす時の痛みも少なく、安心してお使いいただける。
毎日のランチタイムやケアタイムに「スンスン」たちがそっと寄り添う。独特の存在感がクセになる、ファン必見の雑貨シリーズをお見逃しなく。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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