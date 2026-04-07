首都圏で年間20校以上を指導…塩多雅矢さんが伝授するスローイング上達法

守備において、不安定な送球は失点に直結する大きな課題だ。ボールが抜けたり浮いたりして悩む選手は少なくない。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、リリース直前の「手首から先」と上腕部の“力の使い分け”にフォーカスし、スローイングの質を高めるドリルを推奨している。

送球が安定しない原因の一つは、リリース時の手首の使い方にある。手首や指が固定されていないとボールが抜けやすくなる。「手首があまりにも負けすぎて（緩んで）しまうとボールが上に行きやすくなるので、できるだけ固定した状態で投げたい」と塩多さんは解説する。

ボールが抜けたり浮いたりしないための感覚を養うのが「ボールキープ」ドリルだ。まずボールを握り、「小さく前ならえ」をするような形で腕を前に出す。サポート役は手首部分を持ち、左右に振る。ペアで行うのが基本だが、1人で腕を振って手首を固定する感覚を確かめてもよい。

このドリルのポイントは、手を振られても手首がブラブラしないように固めておくこと。手首や指を固定する一方、上腕部分は力を抜いて柔らかく使う必要がある。手首から先を固定し、上腕を緩めることで、“手投げ”や力みを防止できる。

注意すべきは力の入れ具合。腕全体がガチガチになったり、逆に力を抜こうとして手首から先まで緩んだりするのは避けるべきだ。「オンの場所（固定した手首から先）とオフの場所（緩めた上腕）を作る。手首から先は固定できているような力関係を覚えることが投げる前提かなと思います」。“メリハリ”を習得することがスローイング向上への近道となる。（First-Pitch編集部）