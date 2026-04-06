【漢字クイズ】「先鞭をつける」or「先便をつける」正解はどっち？意味までしっかり理解して！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「先鞭をつける」or「先便をつける」正しいのは？
「鞭」と「便」は紛らわしいですよね。
いったい「先鞭をつける」と「先便をつける」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「先鞭（せんべん）をつける」でした！
先鞭をつけるとは、他の人より先に着手することを意味する慣用句で、「先鞭」とはもともと、中国の史書『晋書』に由来する語とされています。
主に、新しい分野や企画で、最初に動き出した人や組織を表すときなどに使用される言葉ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部