美容機能付きナイトウエアなどが2026年秋に誕生！帝人フロンティアが新ライフスタイルブランド「フィリフ」を立ち上げ。

繊維専門商社「帝人フロンティア」は、2026年3月31日にウェルビーイングの向上を目指した新ライフスタイルブランド「FILIF（フィリフ）」の立ち上げを発表しました。

人々のスキンケアに対する意識の変化・向上に注目し、26年秋から美容機能を持つナイトウエアなどのアイテムを販売します。

生活の中で無理なく"美容ケア"

ブランド名に「より良い人生（暮らし）を編む」という想いが込められた「FILIF（フィリフ）」。

ブランド誕生のきっかけは、ヘルスケア市場と美容市場が重なり合いながら市場を拡大している現状。長時間肌に触れる衣服・寝具に美容機能を持たせることで生活の質を効率よく高め、暮らし全体を心地よく整えることを提案していきます。

着用する化粧品「Raffinan（ラフィナン）」で蓄積してきた美容分野の知見を活かしながら、化粧品登録を行い、美容効果が期待できる成分を配合した「美容繊維」を使った製品を展開します。

26年秋に発売予定の第1弾は、ナイトウエア、ナイトキャップ、枕カバーなどがラインアップ。美容繊維の魅力を感じやすい、"保湿"を切り口にしたアイテムが登場します。

ポリエステル100％のナイトウエアの価格帯は、上下セットで1万円台中盤から後半（約1万6千円）を想定。

今後は、ルームシューズやルームソックス、シーツ、ブランケットなど、生活雑貨から寝具まで、幅広い製品展開を予定しています。忙しい日々の中でも、無理なく"美容ケア" を取り入れられます。

なお、当面は自社ECのみで販売。まずは、ブランドと市場の確立、ラインアップの拡充を着実に進めていくとのことです。

（東京バーゲンマニア編集部）