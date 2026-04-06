「他人の家庭は壊すのに自分は隠したい？」身勝手すぎるW不倫ママ友に下された泥沼の天罰【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
保育園で顔を合わせる、信頼していたはずの「ママ友」。その彼女が、自分の夫と不倫関係にあったとしたら――。2024年11月にmamagirlで公開された『仲良しママ友の最悪な裏切りが発覚！』は、日常のすぐ隣に潜む戦慄の裏切りを描き、ネット上で大きな話題を呼んでいる。
慰謝料請求こそなかったものの、不倫相手の一家が街を追われるように引っ越していくという、生々しい「泥沼の終焉」。プロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと、揺れ動く妻の心情を活写した作画の瀬戸うなぎさんに、制作の舞台裏を聞いた。
本作のモデルは、梅田さんの知人経由で耳にした実録エピソードだ。
「夫の不倫相手が同じ園のママ友だった、という話を聞き、その衝撃を基に構成しました。不倫に走った二人は一時の感情で盛り上がりますが、最終的には双方の家庭が崩壊します。道を踏み外した先に幸せなど待っていないという現実を、この作品を通して伝えたかったんです」
■感情のジェットコースター。ページに凝縮された「驚き、涙、そして怒り」
作画の瀬戸さんは、不倫を疑い始めてから確信に至り、怒りを爆発させるまでの主人公の心理変化を、読者が自分事として感じられるよう腐心したという。
「日常から地獄へ突き落とされる妻の心情は、まさにジェットコースター。限られたページの中で、驚きやショック、そして沸き上がる怒りをどう分かりやすくまとめるかにこだわりました。自宅で堂々と不倫に及ぶ夫とママ友には、私自身も『ムカつくな〜！』と感情移入しながら筆を走らせました(笑)」
■「都合がよすぎる」。自分の家庭だけを守ろうとする不倫相手の傲慢さ
劇中、不倫相手のママ友は「自分の夫には知られたくない」と身勝手な主張を繰り返す。この態度に対し、梅田さんは厳しく指摘する。
「『人の家庭を壊しておいて、自分は言いたくない!?』という主人公のセリフがすべてだと思います。他人の幸せは奪うのに自分だけは守りたいなんて、あまりに都合がよすぎます。裏切りの代償がいかに重いか、深く反省してほしいという思いを込めています」
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
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