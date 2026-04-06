NTTドコモのモバイル社会研究所は、全国の15歳～69歳を対象に生成AI利用状況の調査を2026年2月に実施し、その結果を発表した。

生成AIの利用率は2025年2月調査との比較では27%だったが、今回の調査では51%と2倍近くになり過半数に達した。プライベートでの利用率は全年代で46%となり、仕事・学業での利用率は38%だった。

調査では、仕事・学業での生成AI利用率は、就業者でなくてもボランティアや資格学習などで利用する可能性があるため、就業状況にかかわらず集計したという。

生成AI利用率の前年比較（年代別・単一回答）

就業者に限定した調査では、生成AIを利用する割合が最も高いのは10代～20代の男性で64%、次いで10代～20代の女性が49%となった。また、どの年代でも女性よりも男性の方が利用率が高い結果となった。

対話・相談が約2割、動画や画像生成は約1割が週1回以上利用

就業者ベースでの仕事・学業での生成AI利用率

生成AIの利用目的と頻度に関する調査では、プライベートでの対話・相談は「ほぼ毎日」と「週1回以上」を合わせた割合が22%を占め、特に若年層で利用頻度が高くなった。

プライベートでの対話・相談の利用頻度（性年代別・単一回答）

プライベートでの動画・画像・音楽生成では「ほぼ毎日」と「週1回以上」を合わせても割合が10%に留まり、若年層や男性でやや利用頻度が高い傾向となった。

プライベートでの動画・画像・音楽生成の利用頻度（性年代別・単一回答）