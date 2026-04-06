スポーティ感を高める外観、そして走行性能アップも期待

近年のクルマ選びにおいては、環境性能だけでなく、デザインや走行性能、さらには個性を引き出せるカスタマイズ性も重視されるようになっています。

そうした流れの中で、長年にわたり進化を続けてきたトヨタの「プリウス」は、時代のニーズに応えるモデルとして存在感を示し続けています。

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プリウスは、世界初の量産ハイブリッドカーとして1997年に誕生しました。「21世紀に間に合いました。」という印象的なキャッチコピーとともに登場し、自動車業界に大きなインパクトを与えたことは広く知られています。

その後も世代を重ねるごとに技術革新が進み、環境性能と走行性能の両立というテーマを磨き続けてきました。

2023年に登場した現行型では、第2世代のTNGAプラットフォームを採用し、車体の低重心化を実現しています。

これにより、安定感のある走りと優れた操縦性が大きく向上しました。また、第5世代ハイブリッドシステムの搭載によって、従来以上の高出力と燃費性能を両立している点も特徴です。

単なるエコカーという枠にとどまらず、ドライビングの楽しさにも配慮された設計となっています。

さらに、2025年7月には一部改良が実施され、商品力の強化が図られました。その中でも注目されるのが、「G（プラグインハイブリッド車）」をベースにした特別仕様車「G“Night Shade”」の追加です。

このモデルは、ブラックを基調とした内外装によって、従来のプリウスとは一線を画すスポーティな雰囲気を演出しています。

フロントロアグリルやリアバンパー、ホイールアーチモールディング、19インチホイール、さらにはエンブレムに至るまでブラックで統一され、精悍な印象を強めています。

内装にもこだわりが見られ、ブラック加飾のインパネや上質なファブリック素材のスポーティシートが採用されています。

これにより、乗り込んだ瞬間から特別感を味わえる空間が広がります。また、装備面でも進化があり、Xグレードを除く全車にETC2.0ユニットが標準装備されるなど、利便性の向上も図られています。

価格帯（消費税込み、以下同）は276万9800円から460万8900円で、特別仕様車は394万7300円に設定されています。

こうした車両そのものの魅力に加え、プリウスには純正のカスタマイズパーツが豊富に用意されている点も見逃せません。

なかでもGRパーツは、見た目の変化だけでなく、走行性能の向上にも寄与するアイテムがそろっています。

たとえば、GRフロントスポイラーやGRテールゲートスポイラーは、装着することで外観にスポーティさを加えるだけでなく、空力性能の向上にも貢献します。

細かな部分では、ドアハンドル周辺の傷を防ぐプロテクターや、カーボン素材を使用したナンバーフレームなども用意されており、トータルでコーディネートすることで統一感のある仕上がりが実現できます。

さらに、機能面に目を向けると、GRスポーツサイドバイザーやドアスタビライザー、パフォーマンスダンパーといったアイテムが、走行安定性や乗り心地の向上に寄与します。

これらは単なる装飾にとどまらず、実際のドライビングフィールを変化させる点で魅力的です。

このように、プリウスは基本性能の高さに加えて、自分好みに仕上げる楽しさも提供してくれるクルマだといえるでしょう。

環境性能を重視する人はもちろん、デザインや走りにもこだわりたいユーザーにとって、幅広い選択肢が用意されている点が大きな魅力となっています。

実際にネット上では、GRパーツに対する評価が数多く見られます。「GRパーツを付けると一気にスポーティになる」「速そうに見える」「統一感が出て完成度が高い」「純正なのに攻めたデザインなのがいい」といったように、外観の変化を高く評価する声が目立ちます。

さらに、「燃費だけじゃなく走りも良いのが驚き」といった基本性能への評価に加え、「カスタムの幅が広いのがいいね」「GRドアスタビライザーやパフォーマンスダンパーまで用意されているのにビックリ」といったように、豊富なカスタマイズパーツのラインナップに注目する意見も寄せられています。