“素顔非公開”tuki.「顔バレしました」人生初サインに驚きの声「気づいたファンすごい」「イラストまで可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/06】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）が4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。アジアツアー中に“顔バレ”したことを明かし、反響が寄せられている。
【写真】現役JKの覆面シンガー「イラストまで可愛い」衝撃の“人生初サイン”
現在アジアツアー中のtuki.。「人生で初めてサインを求められました」「顔バレしました。ラッキーボーイだね」とつづり、台湾にて覆面シンガーでありながらサインを求められた体験を報告。投稿にはサインを求めた人物のものと思しき投稿のスクリーンショットが添付されており、スマートフォンのケースにイラストと「ありがとう」というメッセージ付きでサインが施されている様子が確認できる。
この投稿に、ファンからは「羨ましい」「イラストまで可愛い」「サービス精神素晴らしい」「気づいたファンすごい」などと反響が続々。また「どうやってバレたんだ？」という声には、tuki.が「バンドメンバーと一緒にいたの笑」と返信している。
tuki.は、高校3年生の17歳。素顔や本名などは非公開で活動しており、2023年7月にオリジナル曲として投稿した、後の「晩餐歌」が瞬く間に話題となった。当時はタイトルも出さずに公開されたが、9月に正式に「晩餐歌」を配信リリース。Billboard Japan Hot 100で初の総合首位を獲得や、2024年7月には同チャートでソロアーティスト史上最年少でストリーミング累計再生回数が3億回を突破するなど快挙を成し遂げた。また、2024年12月には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、大きな話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】現役JKの覆面シンガー「イラストまで可愛い」衝撃の“人生初サイン”
◆tuki.、人生で初サインを求められる
現在アジアツアー中のtuki.。「人生で初めてサインを求められました」「顔バレしました。ラッキーボーイだね」とつづり、台湾にて覆面シンガーでありながらサインを求められた体験を報告。投稿にはサインを求めた人物のものと思しき投稿のスクリーンショットが添付されており、スマートフォンのケースにイラストと「ありがとう」というメッセージ付きでサインが施されている様子が確認できる。
◆tuki.、素顔非公開＆現役女子高校生シンガーソングライターとして話題
tuki.は、高校3年生の17歳。素顔や本名などは非公開で活動しており、2023年7月にオリジナル曲として投稿した、後の「晩餐歌」が瞬く間に話題となった。当時はタイトルも出さずに公開されたが、9月に正式に「晩餐歌」を配信リリース。Billboard Japan Hot 100で初の総合首位を獲得や、2024年7月には同チャートでソロアーティスト史上最年少でストリーミング累計再生回数が3億回を突破するなど快挙を成し遂げた。また、2024年12月には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、大きな話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】