楽天は６日、「楽天カード 進撃の巨人デザインデー」として開催する１２日のオリックス戦（楽天モバイル最強パーク）で、声優の神谷浩史が始球式を行うと発表した。神谷は「進撃の巨人」（（Ｃ）諫山創・講談社／「進撃の巨人」Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ Ｓｅａｓｏｎ製作委員会）でリヴァイ役の声優を務めている。

当日は始球式のほか、試合前のイベントにもご出演する。神谷は球団を通じて「プロ野球を生で拝見するのは子供の頃に父親に連れて行ってもらった後楽園球場以来かもしれません。そんな僕に始球式のお声がかかるとは！ありがとう『進撃の巨人』！そしてリヴァイ！人生初の始球式、どうなるかわかりませんが…無事に終わる事を願います！頑張れ！東北楽天ゴールデンイーグルス！」とコメントした。

神谷は千葉県出身。近年の主な出演作は、「進撃の巨人」（リヴァイ役）、「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」（トラファルガー・ロー役）、「おそ松さん」（チョロ松役）、「クレヨンしんちゃん」（ぶりぶりざえもん＜２代目＞役）、「うる星やつら」（諸星あたる役）、「僕のヒーローアカデミア」（オール・フォー・ワン＜青年期＞役）、「桃源暗鬼」（無蛇野無人役）などがある。