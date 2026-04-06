表参道・オモカドに“ミッフィーの専門店”が誕生へ！ ゴシックファッションの限定ぬいぐるみなど展開
キデイランドが展開するミッフィーの専門店「miffy style 原宿店」が、4月24日（金）から、東京・渋谷にある東急プラザ表参道“オモカド”の4階にオープンする。
【写真】シックなミッフィーがすてき！ 店舗限定ぬいぐるみ＆マスコットを発売
■初の“ブラック・ベア”コーナーを併設
今回「キデイランド原宿店」4階の展開コーナーから移設拡大しオープンするのは、“less is more（よりシンプルに）”をコンセプトに、ミッフィーを通じてシンプルでオシャレなライフスタイルを提案するショップ。
広くなった店内は、原宿らしいお菓子をテーマにしたキャンディやチョコレートに囲まれたミッフィーがかわいい内装で、ブランド初めての試みとして、ディック・ブルーナ氏の初期の作品である“ブラック・ベア”の常設コーナーが設置される。
また、「miffy style 原宿店」限定アイテムとして、ゴシックファッションに身を包んだミッフィーの「ぬいぐるみ」と「マスコット」が登場。
さらに、5500円（税込）以上の購入者には、先着で数量限定の「巾着」がプレゼントされる。
【写真】シックなミッフィーがすてき！ 店舗限定ぬいぐるみ＆マスコットを発売
■初の“ブラック・ベア”コーナーを併設
今回「キデイランド原宿店」4階の展開コーナーから移設拡大しオープンするのは、“less is more（よりシンプルに）”をコンセプトに、ミッフィーを通じてシンプルでオシャレなライフスタイルを提案するショップ。
また、「miffy style 原宿店」限定アイテムとして、ゴシックファッションに身を包んだミッフィーの「ぬいぐるみ」と「マスコット」が登場。
さらに、5500円（税込）以上の購入者には、先着で数量限定の「巾着」がプレゼントされる。