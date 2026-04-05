人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」の公式サイトおよびSNSが5日に更新され、2029年までのライブイベントなどの計画を発表した。

この日、都内でオフィシャルファンクラブ10周年を記念するイベントを開催。ボーカルの大森元貴が出席し、今後のバンドの活動について説明した。

バンド公式サイトによると、2026年秋にファンクラブツアー「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」を開催。全国13箇所を巡る計28公演のアリーナツアーとなる。また、2027年に衣装展、が計画されており、2029年にはツアー「The White Lounge 2」(仮称)を開催予定とした。3年後のツアーの計画について公表をするのは極めて異例といえる。

ファンからは「こんなに先のことまで教えてくださるなんてうれしいです。しかもたぶん本当にファンの方が望んでいたことばかりではないでしょうか」「すごい凄すぎる3年後の予定まで！！盛りだくさん！！！」「2029年まで予定を考えていたとは！先の先まで考えられるのすごいよ 楽しみすぎる」などの反響が寄せられた。