この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ガジェット系YouTubeチャンネル「ジョージガジェット | George Gadget」が、「【HUAWEI Band 11 Pro】6年ぶりのProモデル復活！初のGPS搭載＆輝度2,000nitでもはやスマートウォッチだった」を公開した。動画では、1万1,880円という価格ながら充実した機能を備える同製品のメリットとデメリットを、独自の視点で詳細にレビューしている。



動画の前半では、購入前に知っておくべきデメリットを率直に指摘。「マイク・スピーカー非搭載」のため本体での通話ができない点や、常時点灯機能（AOD）をオンにするとバッテリー駆動時間が約14日間から約3日間に激減する点を挙げた。さらに、iPhoneユーザーは定型文のクイック返信が使えず、Androidユーザーは屋外サイクリングモードが使えないといった、OSごとの機能制限にも注意を促している。



続いてメリットの解説では、最大の魅力として「GPS内蔵」を紹介。「スマホなしで身軽に走れるって、これ1回体験すると戻れない」と語り、単体での正確なルート記録やランニングフォーム分析など、プロ向けの充実した機能を高く評価した。また、最大輝度2,000nitのAMOLEDディスプレイについては、直射日光下でもはっきり見えると述べ、「前モデルとは全くの別物」と絶賛。約18gという驚異的な軽さと、アルミニウム合金ケースの高級感あふれる質感にも言及している。



動画の終盤では、無印モデル「HUAWEI Band 11」との違いを整理。3,300円の差額でGPSや高輝度ディスプレイ、高度なランニング機能が手に入るため、身軽に走りたいならProモデルを選ぶべきだと断言した。ジョージは「1万円台でGPS付きのバンドって現状ほぼ選択肢がない」と締めくくり、スマホを持たずに運動したい人や、充電の手間を減らしつつ初めてのスマートウォッチを探している人の背中を力強く後押ししている。