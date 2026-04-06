「お前、ちゃんと手洗ったのか？」深夜のコンビニバイトに現れた、潔癖症のクレーム客。接客すると“衝撃発言”を連発して大暴れ…！？追い詰められた私を救ってくれた【まさかの人物】とは...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！コンビニでアルバイトをしていた主人公が、ある日遭遇した迷惑客とのトラブル。潔癖症すぎる客の理不尽な言動と、思わぬ結末に驚かされるお話です。

いつものように、深夜のコンビニでレジ打ちのアルバイトをしていたときのこと。

この時間帯はお客さんも少なく、静かで落ち着いた空気が流れています。私は品出しをしながら、時折レジまわりを整えるなど、ゆったりとした時間を過ごしていました。

そんななか、ひとりの男性客が来店。ただ、その様子がどこか普通ではありません。

店内に入るなり、周囲を警戒するようにキョロキョロと見回し、入口の消毒液を何度も手に吹きかけているのです。

「ちょっと神経質な人なのかな」と思いながらも、どこか嫌な予感が頭をよぎりました。

それでも気持ちを切り替え、いつも通り接客の準備をして、彼がレジに来るのを待っていました。