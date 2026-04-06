「お前、ちゃんと手洗ったのか？」深夜のコンビニバイトに現れた、潔癖症のクレーム客。接客すると“衝撃発言”を連発して大暴れ…！？追い詰められた私を救ってくれた【まさかの人物】とは...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！コンビニでアルバイトをしていた主人公が、ある日遭遇した迷惑客とのトラブル。潔癖症すぎる客の理不尽な言動と、思わぬ結末に驚かされるお話です。
深夜のコンビニに現れた、異様な雰囲気の客
いつものように、深夜のコンビニでレジ打ちのアルバイトをしていたときのこと。
この時間帯はお客さんも少なく、静かで落ち着いた空気が流れています。私は品出しをしながら、時折レジまわりを整えるなど、ゆったりとした時間を過ごしていました。
そんななか、ひとりの男性客が来店。ただ、その様子がどこか普通ではありません。
店内に入るなり、周囲を警戒するようにキョロキョロと見回し、入口の消毒液を何度も手に吹きかけているのです。
「ちょっと神経質な人なのかな」と思いながらも、どこか嫌な予感が頭をよぎりました。
それでも気持ちを切り替え、いつも通り接客の準備をして、彼がレジに来るのを待っていました。
レジにやってくると、理不尽な要求を！？
やがて男性が商品を手にレジへやって来ました。ところが、会計のタイミングになっても商品を台に置こうとしません。
私は不思議に思いながら「こちらにお願いします」と声をかけました。すると突然、「このレジ台、汚すぎるだろ！」と大声で怒鳴り始めたのです。
店内の空気が一瞬で張り詰め、私は思わず固まってしまいました。
男性はさらに、「お前、ちゃんと手洗ったのか？」と信じられない言葉を浴びせてきます。
まるで私をバイ菌扱いするようなその言い方に、頭が真っ白に。言葉を返そうとしても声が出ず、ただその場に立ち尽くすことしかできませんでした。
そしてこのあと、主人公にまさかの救世主が現れます...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部