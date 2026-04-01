『あつ森』×ファミマ「コンビニエンスウェア」が優秀！ 話題の商品開封してみた＜実物レポ＞
「ファミリーマート」は、3月31日（火）から、Nintendo Switch用ソフト『あつまれ どうぶつの森』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催中。初日からSNSを中心に「ファミマのあつ森グッズが欲しくて途中下車した」「無事、ファミマあつ森コラボゲット！」「めちゃくちゃ可愛いーーーー！」と話題になっている。そこで、クランクイン！トレンドが注目の商品を開封してみたところ、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」がコンセプトの「コンビニエンスウェア」とのコラボアイテムに、かわいいと便利を兼ね備えたこだわりが詰まっていた。
【写真】3WAYで使える！ まめきち＆つぶきちのポーチの中身
■子ども使えるラインナップ
今回チェックしたのは、まめきち＆つぶきちの顔型ポーチがキュートな「タオルインポーチ」と、たぬきちのラバープリントを足底にさりげなくあしらった「ラインソックス」。
まめきちとつぶきちのポーチの中には特別デザインのタオルが入っており、ポーチ、タオル、タオル付ポーチの3WAYで使える便利で優秀なアイテムとなっている。
ポーチとタオルに付いたボタンはプラスチック製のため子どもでも簡単にパチッと留めることが可能。付属のストラップを使ってバッグに付けて、まめきちとつぶきちと一緒にでかけるのはいかが？
また、特別デザインのラインソックスは、22cm‐25cmサイズと25cm‐28cmサイズに加えて、同デザインの「こどもくつした たぬきち」（13cm‐19cm、19cm‐22cm）も用意され、親子でおそろいコーデがかなうアイテム。
もちっとした触り心地の厚手の生地が使用されているので、元気いっぱい走り回って遊んでも穴が開きにくそうだ。
ちなみに、「ファミリーマート」では、「Mitea ORGANIC」と「どうぶつの森」によるコスメコレクションも販売されており、SNSでは、人気のクレンジングオイルとミルクが入った「ミティア ミニサイズキット」のポーチに、自分の好きなキャラクターの「セラムオイルリップスティック」などを入れてアレンジを楽しむファンの様子が見られた。
なお、「Mitea ORGANIC」のリップ3色と『どうぶつの森』の葉っぱマーク型のリップケースを組み合わせた「<どうぶつの森>Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース（Mitea型）」は、現在「ファミマオンライン」上で売り切れとなっているので注意してほしい（3月31日20時時点）。
ちなみに、4月7日（火）からは、対象のアイスを2個買うと「オリジナルトートバッグ」が1個もらえるプレゼント企画もスタート。『あつまれ どうぶつの森』と「ファミリーマート」のコラボレーションはさらに盛り上がりそうだ。
■子ども使えるラインナップ
今回チェックしたのは、まめきち＆つぶきちの顔型ポーチがキュートな「タオルインポーチ」と、たぬきちのラバープリントを足底にさりげなくあしらった「ラインソックス」。
まめきちとつぶきちのポーチの中には特別デザインのタオルが入っており、ポーチ、タオル、タオル付ポーチの3WAYで使える便利で優秀なアイテムとなっている。
ポーチとタオルに付いたボタンはプラスチック製のため子どもでも簡単にパチッと留めることが可能。付属のストラップを使ってバッグに付けて、まめきちとつぶきちと一緒にでかけるのはいかが？
また、特別デザインのラインソックスは、22cm‐25cmサイズと25cm‐28cmサイズに加えて、同デザインの「こどもくつした たぬきち」（13cm‐19cm、19cm‐22cm）も用意され、親子でおそろいコーデがかなうアイテム。
もちっとした触り心地の厚手の生地が使用されているので、元気いっぱい走り回って遊んでも穴が開きにくそうだ。
ちなみに、「ファミリーマート」では、「Mitea ORGANIC」と「どうぶつの森」によるコスメコレクションも販売されており、SNSでは、人気のクレンジングオイルとミルクが入った「ミティア ミニサイズキット」のポーチに、自分の好きなキャラクターの「セラムオイルリップスティック」などを入れてアレンジを楽しむファンの様子が見られた。
なお、「Mitea ORGANIC」のリップ3色と『どうぶつの森』の葉っぱマーク型のリップケースを組み合わせた「<どうぶつの森>Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース（Mitea型）」は、現在「ファミマオンライン」上で売り切れとなっているので注意してほしい（3月31日20時時点）。
ちなみに、4月7日（火）からは、対象のアイスを2個買うと「オリジナルトートバッグ」が1個もらえるプレゼント企画もスタート。『あつまれ どうぶつの森』と「ファミリーマート」のコラボレーションはさらに盛り上がりそうだ。