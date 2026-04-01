鈴木保奈美「″自由″という言葉はとても好きな言葉」芸能活動40周年 役柄の幅をどんどん拡大中

舞台に出てみたい

「お願いしまーす！」

しなやかな声が響く。クールなイメージとは対照的に、俳優の鈴木保奈美（59）は軽やかな足取りで取材場所に現れた。

’86年に『おんな風林火山』（ＴＢＳ系）で主演デビューし、今年芸能活動40周年。大ベテランといえるキャリアを誇る一方、近年は活動や役柄の幅をどんどん広げている。昨年出演したドラマ『プライベートバンカー』（テレビ朝日系）では投資詐欺に遭う世間知らずの団子屋主人、『人事の人見』（フジテレビ系）では優柔不断な人事部長を演じると、ＡＢＥＭＡオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』では一転、堂々たる悪役を怪演。柴咲コウ（44）演じる主人公の弱小芸能事務所を、あらゆる手段を使って潰そうとする大手芸能事務所社長を怖さたっぷりに熱演した。

さらに４月５日放送開始のドラマ『対決』（ＮＨＫ ＢＳ）にも出演予定。一方で最近は映像作品にとどまらず、舞台も意欲的に取り組んでいる。

「10年ほど前から舞台作品を観ることが増えて、やってみたいなと思っていたんです。『舞台に出たいです』と周囲に伝えると、『嫌いなのかと思っていました』と言われたりして。私は嫌いなんて一回も言っていないし、機会があまりなかっただけなんですけどね。イメージで業界内の物事が動いているんだなと思い、だったら『そんなことないですよ』とイメージを壊していけばいいじゃないかと、最近は積極的に口に出すようにしています」

舞台への情熱を発信し続け、４月３日からは主演舞台『汗が目に入っただけ』が開幕する。東京公演を皮切りに、広島・大阪・富山・山形と全国５ヵ所を巡業。抱腹絶倒の「お葬式コメディ」で、鈴木は幽霊となった一家の母親を演じる。

「作・演出の冨坂友さん（40）とは、’24年の『逃奔政走-嘘つきは政治家のはじまり？-』以来、２度目の舞台です。前作が終わったときに、『またみんなでやりたいですね』というお話をして、それが今回の舞台へと結実しました。

お葬式って誰もが経験することですし、いろんなことができる題材だと思います。伊丹十三さん（享年64）の『お葬式』という名作映画もありますよね。冨坂さんがお書きになるものは、絶対に面白くなると信頼しています」

自由を目指したい

最近の鈴木は多彩な役柄に挑み、どんどん自由に動いている印象だ。本人にそれを伝えると、意外な言葉が返ってくる。

「″自由″という言葉はとても好きな言葉。私は自由を目指したいと思っています。『スキャンダルイブ』の悪役も、（私に）やらせてみたいと思ってもらえたことがとっても嬉しい。いろんな役を一つずつ演じてきて、それを面白がってくださる方がいるんだなと。そういうアプローチに対しては全力でお応えしたいと思いながら、いつも臨んでいます」

「悪役も楽しかったですよ」とニヤリと笑った彼女は、幼い頃からテレビドラマが好きだったそうだ。

「母の影響でＮＨＫの朝ドラや、ＴＢＳ系の昼帯ドラマの『ポーラテレビ小説』をよく観ていました。ポーラテレビ小説（’78年放送の『こおろぎ橋』）に出ていた樋口可南子さん（67）がすごく素敵で大好きでしたね」

高校３年生のときに『ホリプロタレントスカウトキャラバン』に応募し、応募総数12万人の中から審査員特別賞を受賞。しかし、「絶対に芸能界へ」という覚悟の挑戦ではなかったと回顧する。

「私の高校時代はオーディション雑誌が出回っていて、流行っていたんですよ。なので、わりと気楽に受けていました。まさかそこで合格して、長く仕事を続けられるなんて予想はしていませんから。大学受験もしましたし、強い意志を持って……というわけではなかったんです」

″風まかせ″な始まりから40年。ベテラン女優は今、最も自由に羽ばたいていた。

3月26日発売の『FRIDAY4月10日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、休業後の価値観の変化や最近影響を受けた書籍についても明かしている。

『FRIDAY』2026年4月10日号より

取材・文：高橋大介（ノンフィクションライター）