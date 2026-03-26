セブン-イレブン新作フルーツミックススムージー♡6種果実の贅沢ごほうびドリンク

セブン-イレブンから、6種類のフルーツを贅沢に使った「フルーツミックススムージー」が登場♡忙しい日でも手軽にフルーツを取り入れたい、そんな女性にぴったりの一杯です。さらに定番ラインアップも充実し、その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。がんばった日のご褒美にも、毎日の美容習慣にも取り入れたい、注目のスムージーをチェックしてみてください♪

6種フルーツの贅沢新作登場

今回新たに登場する「フルーツミックススムージー」は、バナナ・みかん・りんご・パイナップル・レモン・マンゴーの6種類を使用した贅沢な一杯。

フルーツの自然な甘みと爽やかな酸味がバランスよく広がり、最後まで飽きずに楽しめます。

フルーツミックススムージー

価格：298.08円(税込)

発売日：3月31日（火）

販売エリア：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）を除く全国

※今後、首都圏エリアでの発売も予定

手に取りやすい価格ながら、しっかりフルーツ感を味わえるコスパの良さも魅力です。

ペコちゃんmilkyドーナツ季節限定♡ほうじ茶＆いちごの新作登場

人気の定番スムージーもチェック

アサイーバナナスムージー

価格：390.96円(税込)

販売エリア：全国

アサイー、バナナ、いちご、ブルーベリーを組み合わせた濃厚な味わい。

ベリーベリーヨーグルトスムージー

価格：330.48円(税込)

販売エリア：全国

ストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトを使用した爽やかな一杯。

※明治ブルガリアヨーグルトLB81 40%以上使用（使用しているヨーグルトに占める割合）

2026年は、フルーツ系スムージーのラインアップがさらに充実♡気分やシーンに合わせて選べる豊富なラインアップで、毎日でも楽しみたくなるバリエーションです。

素材のおいしさをそのままに

「セブンカフェスムージー」は、食材を急速凍結することで、フルーツ本来の味わいとみずみずしさをキープ。

さらに氷ではなくピューレなどを凍らせたキューブを使用することで、濃厚な味わいをそのまま楽しめるのが特長です。

冷たさとフルーツの美味しさを両立した設計で、ひと口ごとにフレッシュな味わいが広がります。忙しい日でも、手軽に“ちゃんと美味しい”を叶えてくれるのが嬉しいポイントです。

毎日のご褒美にフルーツ習慣を♡

手軽に楽しめるのに、しっかりフルーツの満足感が味わえるセブン-イレブンのスムージーシリーズ。新作のフルーツミックススムージーはもちろん、定番の人気フレーバーも充実しているので、その日の気分に合わせて選べる楽しさも魅力です♡忙しい日常の中で、ちょっとしたご褒美や美容習慣として、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。