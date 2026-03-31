日本テレビ系「X秒後の新世界」（後9・00）が31日、放送され、かつての人気番組の目玉賞品の行方について番組が調査した。

X秒後に驚きの事実が分かることをコンセプトにしたバラエティー番組。この日は、TBS系で92〜11年まで放送されたゲームバラエティー番組「関口宏の東京フレンドパーク」について取り上げた。

番組の目玉企画が、獲得賞品を決めるダーツ。安いものではたわしから、最高で三菱パジェロという幅広いものだった。番組では、その賞品だったパジェロを今でも乗っている出演者がいるかどうかを調査した。

番組には、お笑いタレントのダンカン、スポーツキャスターの陣内貴美子さんがVTR出演。ともに番組でパジェロを獲得した経験があった。パジェロに乗って登場したダンカンだったが、現在の愛車は3代目で、獲得したものではないという。また陣内さんは獲得当時、車を買ったばかりだったため、いとこに譲ったといい、そのいとこも現在は売却してしまったという。

さらに調査を進めると、現在もオーナーだという人気タレントが登場した。それは勝俣州和（61）。「2008年にいただきました」と告白した。

獲得から18年、今も乗り続けている理由を問われ、「ぶっちゃけて言うと、車にまるで興味がないんです。4つタイヤが付いて、動いてくれればいい」と説明した。

しかも、驚きの事実も告白した。「実は、2台目なんですよ。フレンドパークからいただいた車」。05年にも、同番組のダーツでランドローバーをゲットしていたという。「だから僕、車を買ったことがないんですよ。だって、くれるんだもん」。21年もの間、番組で獲得した車を乗り続けていることを明かした。