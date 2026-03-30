都会の夜に歌声が熱く響き紡がれる……今夜、あの街から3rdライブ"NOT ENOUGH？"NIGHT公演ライブレポート

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ネットシーンを中心に活動するクリエイターにしてシンガーのNoraによるプロジェクト・今夜、あの街から（※通称、ヨルマチ）。ノラとレイラという2人の登場人物による物語をコンセプトに、ノラ役のNoraによるスタイリッシュなサウンドと、レイラ役として参加する数々の女性ボーカリストとのコラボで多彩なパフォーマンスを繰り広げてきた本プロジェクト。その3rdライブ“NOT ENOUGH？”が、2月28日に池袋・harevutaiで開催された。その内容は機材トラブルという逆境からのスタートゆえに、よりオーディエンスの心を震わせるものに。真摯な歌声とパフォーマンスに沸いた一夜の様子をレポートしよう。

TEXT BY 斉藤直樹

PHOTOGRAPHY BY 池村隆司

想定外のトラブルを乗り越えるべく、アーティストもファンも一体に！「“あの街”のレストラン」が送るフルコース

ファンに最高の音を届けようと、Noraが1年間かけて準備してきたという今回のライブ。当日機材トラブルが発生したために約1時間半近く遅れての開場となった。来場者が全員席に着いた所で、ステージにはお詫びの挨拶のためにNoraが登場。涙混じりの声で「今日だけはこんな状況ですけど、最高のステージをお届けします！ 最後まで楽しんでいってください」と挨拶すると温かな声援と拍手が送られた。

Noraが引き上げると、ステージの後方スクリーンには夜の街が映し出される。静かに響く街の喧騒と共にジャズテイストのメロディが流れ、ステージ前方に降ろされた半透明のスクリーンにはライブタイトルである“NOT ENOUGH？”の文字がネオンサインのように浮かび上がり、場内のファンをライブの世界へと引き込んでいく。そして開演が近づくと、スクリーンの映像が夜の街から重厚な扉へと変わる。今回のライブコンセプトは「“あの街”のレストラン」。扉の向こうにはノラとレイラが織りなす物語を紡いだ歌の数々というフルコースが待っているのだ。

スクリーンに映し出されたドアが開くと共にNoraが登場して、今宵のライブの幕が開いた。オープニングナンバーはTVアニメ『名探偵コナン』EDテーマ「クウフク」のアナザーバージョンである「クウフク-another version-“Second Bite”」。決して満腹になることなく、幸福や愛を渇望し続けるノラとレイラの想いを、原曲とは異なる落ち着きのあるメロディラインに乗せて歌い上げていく。そして中盤から登場したスーツ姿で決めたVALSHEと共にアダルティなハーモニーを重ねて、夜の街の雰囲気に相応しい世界に場内を染め上げていった。

「ペンライトとタオル持ってますか？一緒に楽しみましょう！」とムーディーな空気から一変、激しくリズミカルなメロディと共に「レジリエンス」がスタート。ままならない世の中に歯向かいながら自分を貫こう、という気持ちをパワフルに歌い上げると、「楽しんでるかー！ 回していこーぜ！」とVALSHEからゲキが飛び、NoraとVALSHEがお立ち台に上ってダンスを交えながら熱唱。ファンもタオルやコンサートライトを振って共に盛り上がった。

VALSHEと入れ替わるように、2人目のレイラとして未完成ブレイブのYUが登場。自分を理解してくれる誰かを捜し求める切ない想いを、絞り出すような情感あふれるボーカルで歌い上げる「ロストチャイルド」でハーモニーを重ね、聴く者のハートを鷲づかみにしていった。

「本日はあの街のレストランにお越しいただき、誠にありがとうございます」「今宵は当店自慢の音楽のフルコースをご用意しました。最後までごゆるりとお楽しみ下さい」と今宵のレストランのオーナーであるNoraからの挨拶を挟み、再びYUとのコンビで次のメニュー（曲）を饗していく。続いてのナンバーも世界と折り合いをつけて生きる苦しさを歌った「マリヲネット」。「ロストチャイルド」以上にも感情を歌に乗せてぶつけあうような、切なくも激しいハーモニーで場内を盛り上げていった。

続けざまに始まったナンバーのメロディと共に、三味線を携えてステージに現れた3人目のレイラは和楽器バンドの蜷川べに。ノラとレイラが互いの想いを激しくぶつけ合う様を描き出すように、ギターやキーボードの音色に力強い三味線の旋律が重なり、唯一無二の旋律が場内に響き渡る。そして互いにぶつかり合いながらのボーカルにテンションが際限無く上がっていくと、熱いパフォーマンスが繰り広げられた。

蜷川べにと入れ替わるように、本日4人目のレイラとなるくろくもがステージに登場。畳み掛けるようなハーモニーをNoraと紡ぎながら、転生してもう一度お互いの関係をやり直したいと願うリリックを歌う「テンセイシンドローム」で情念をぶつけてくるようなパフォーマンスで繰り広げていく。「みなさんもりあがってますかー？楽しんでもらえてますかー？」と続けてくろくもからのゲキも交えながら、続いて始まったのは今夜、あの街から初の配信シングルでもある「ショウニントウソウ」。日常に別れを告げて飛び出したいという想いを綴った、ファンにとっても思い出深いナンバーをパワフルな演奏に乗せて歌いきった。

「皆様、今宵のフルコースはお楽しみいただけてますでしょうか？」とNoraからの挨拶と共に、いよいよライブもフィナーレに。音楽のフルコースのラストを飾るのは、ノラとレイラの物語の第1章のラストを飾る歌「ファインダー」だ。レイラとして再び登場したYUと共に、2人があの街の外へと旅立っていく歌を、掛け合うようなハーモニーを重ねていきながら情感あふれるボーカルで歌いあげ、ライブは最高の盛り上がりで締め括られた。

フルコースを堪能したファンに贈られた歌姫たちとNoraが織りなす最高のボーナストラック

フルコースを堪能したファンに贈られた歌姫たちとNoraが織りなす最高のボーナストラック

ライブが終わるとステージは暗転し、レストランの閉店を知らせるかのように、スクリーンに映し出されたドアが閉められた。だが、そのドアに重なるようにメッセージが浮かび上がる。「NOT ENOUGH？（＝まだ足りない？）」と。もっとNoraのフルコースを味わいたい、それはファンの誰もが望んでいたメッセージだ。そしてライブの第2章の幕が開く。

オープニングを飾るのは、本プロジェクトの1stアルバム『NOT ENOUGH』のタイトル曲でもある「Not Enough」。そしてレイラを務めるのは、同曲で初のコンビを組んだ声優・秋奈だ。足りないものを求め続ける気持ちを激しさとハーモニー、そしてラップも交えながら熱唱し、最後は背中を合わせて客席に銃を撃つポーズを決めて締め括った。

歌い終えて互いにエールを送り合うNoraと秋奈。秋奈のことを『プロジェクトセカイ』シリーズの小豆沢こはね役で知り、ファンになったというNoraは、今日こうやって一緒にライブで歌えることを嬉しいと語った。そして機材トラブルのために秋奈を始めとする今日のゲストはリハーサル無しでステージに挑んでくれていることを明かし、それでも完璧なステージを披露してくれた秋奈に感謝の言葉を送った。

他にも秋奈に関して、リハ無しの件を謝った際に「優しい声で慰められて泣いた」ことや、「Not Enough」のレコーディングで「天使のような歌を歌ってください」とオーダーしたら本当に秋奈が天使のようだったなどといったトーク、この日の秋奈の衣装が「今夜、あの街から」のライブTシャツなどをアレンジしてオーダーしたものであるなどの話題で盛り上がる。そして秋奈が歌うと知らずにNoraトラックメイクを手がけていたという「アダプト」がスタート。生きづらい世界にあわせて変わってしまう自分自身の辛さを、かわいいながらも切なく刺さるリリックで紡ぎながら、アップテンポで歌い上げて場内を沸かせた。

続いてはYUが登場。激しいメロディに乗せて何があっても自分を曲げられない想いを歌った「ナンセンス」を、Noraとのパワフルなデュエットとファンとのコール&レスポンスも交えてハイテンションに盛り上がる。続けてのMCでは、まだ16歳ということでフードとマスクで顔を隠していることが語られて、その若いながらも飛び抜けた歌唱力に場内がどよめいたり、そんな彼女から「先輩」と呼ばれてNoraのテンションが上がるという一幕も。続いて披露されたのは未完成ブレイブの楽曲「心像」。NoraはDJとして演奏に加わり、自分のあるべき道を求めてさまよう心象を歌うYUの激しく情感あふれる絶唱に場内は熱くなる。

YUと入れ替わるように登場したくろくもは、Noraが楽曲提供した自らのソロナンバー「Afureru」をステージから身を乗り出すように熱唱。強烈な愛の感情を叩きつけるようなパフォーマンスを見せつける。彼女もリハーサルなしのぶっつけ本番で挑んだわけだが、その見事なステージをNoraも絶賛した。

「みんな奥まで見えてますよ！ 最高にもりあがっていきましょう！」とのゲキと共に歌う「右肩の蝶アレンジver.」では、客席に腕のスイングを求めるなどして共に盛り上がり、ラストは迫力のロングシャウトで場内のテンションをさらに引き上げてみせた。さらに「ロック、聴きません？」との言葉と共にVALSHEがステージに再登場。最新アルバムから、正義と悪の一線で揺らぐ心を歌った「Thin Line」を、ステージを横断しながらマイクをスタンドごと持ち上げて振りかざすなど、激しいパフォーマンスを交えて重みのある低音の歌声を響かせた。

VALSHEが「楽しんでますかー！楽しんでいいですかー？」とのゲキで場内を沸かせ、NoraとのMCでは行きつけのお気に入りのネイル店の店長が『名探偵コナン』好きという話題を披露。自分が『名探偵コナン』の歌を歌っていることがバレないようにしていたところで、有線放送が『名探偵コナン』の主題歌のプレイリストを流してきたなどのトークで笑いを誘った。そんな話の流れから、大切な曲を披露するとのことで『名探偵コナン』のオープニングテーマ「Butterfly Core」がスタート。傷付いても羽ばたき続ける蝶になぞらえて、力強く進んでいく生き様を迫力あふれるボーカルで歌い紡ぎ、客席とのコール＆レスポンスを交えて盛り上がる。そしてラストは力強いロングシャウトでステージを締め括った。

三味線を携えて再登場した蜷川べには、Noraが作曲を担当した自身の3rdシングル「Liminal fade-境界消失-」を披露。ネットと現実の境界が入り混じった今ならではのリアルな感情を綴ったリリックを、ロックと三味線の音色の融合で紡ぐ個性的なナンバーをNoraとのハーモニーで熱唱し、ステージを彼女ならではの色で染め上げた。

MCではNoraが以前に和楽器バンドのライブに行って動画を撮っていたエピソードが明かされ、一緒のステージに立つのが運命だったと語った。続いて「Liminal fade-境界消失-」のカップリング曲となるインスト曲「戸隠」がスタート。三味線のパワフルなソロから、エレキギターと三味線の迫力あふれるパフォーマンスへとなだれ込み、ギターに負けない三味線の音色が場内に響き渡る。そしてクライマックスは蜷川べにがギターと背中を合わせながらの三味線演奏で盛り上がり、ライブはいよいよクライマックスへ。

Noraの「ここから終盤戦です！ 全部出し切って盛り上がる準備できてますかー！」との煽りから始まったライブのクライマックスを飾るのは、Noraのソロナンバー4連発。まずはリズミカルなメロディに乗せてマジックショーになぞらえた失恋の悲しみを紡いだ「トウメイニンゲン」を、お立ち台に上がりながら熱唱する。続けて「さあみなさんタオルもってますかー？」「一緒にフィナーレに向けて盛り上がってくれますかー？」とお立ち台の上からのゲキと共に、届かない愛の気持ちを畳み掛けるような激しいメロディに乗せる「アイ独リ論」を激しく歌い上げる。

「まだまだ発散したいことあるでしょ、全部ぶつけてください！」と、続いてはYUを呼び込んで、すれ違いながらも心の奥底では互いを求める気持ちを歌った「ハイド&シークレット」へ。タオルを振り回しお立ち台に上がりながらのパフォーマンスと、叫ぶようなハーモニーを重ねて場内のテンションを最高潮に上げていく。さらに「最後までみんな楽しんでいってねー！」とのVALSHEのゲキと共に、この日の一曲目に披露した「クウフク」のオリジナルバージョンへ。激しいダンスやパワフルなハーモニーを交えながらのパフォーマンス。さらには「みんな手を貸してもらっていいですかー！クラップコーナー！」とブロックに分かれてのクラップ合戦で盛り上がり、いよいよライブもラストナンバーに。

「アンコールは無し！ この曲で最高にラブな空間を作っていきましょう！」とのMCに続くラストナンバーは、暗いニュースばかりの世の中を吹き飛ばしてラブに満ちた世界を目指そうというポジティブな気持ちを歌う「LOVE」。サビをオーディエンスに歌ってもらいながら、この日レイラとして登場した出演者たちをステージに呼び込み、彼女たちによるハーモニーが場内に響き渡る。そしてサビとラストはファンも加わって場内一体になってのシンガロングで、ライブをラブで満たしながらのフィナーレとなった。

「今日は本当にありがとうございました！ 次も必ず“あの街”で会いましょう！」とのNoraからの感謝のメッセージが送られ、全員での記念写真撮影を終えてから、本日参加のゲストからの挨拶へ。ライブでのデュエットが初めてで思い出に残るライブになったという蜷川べに。ファンのみんなのおかげでトラブルを乗り越えて素敵な時間にできたと感謝を述べるVALSHE。またライブで会いましょうとメッセージを送るくろくも。初出演の喜びと次の機会にまた歌いたいとの想いを語る秋奈。そしてNora先輩や豪華なゲストと一緒に出られて嬉しくて楽しかったと語るYU。それぞれが達成感を感じていることが伝わるコメントが、一緒に盛り上げてくれたオーディエンスたちに送られる。

「本当にありがとうございました！ やりたいことがすべてできたライブとはならなかったけど、みんなのおかげで素敵なライブになりました！ 悔しさもあるけど今夜は最高の日になりました！ また“あの街”で会いましょう！」とラストはNoraからの心からの感謝の言葉が送られ、それを合図に一夜限りのあの街でのディナータイムは大団円となった。

想定外の機材トラブルから始まったものの、Noraとゲストの奮闘、そしてファンの応援でそれを乗り越え、唯一無二のライブが繰り広げられた今夜、あの街からによる3rdLIVE“NOT ENOUGH？”。本プロジェクトが次にどんなドラマと風景を見せてくれるのか、期待が膨らむ一夜となった。

「今夜、あの街から」3rd LIVE“NOT ENOUGH？”

2026.02.28@東京・池袋harevutai

NIGHT公演

＜セットリスト＞

第一幕

M01.クウフク-another version-“Second Bite”／Nora、ゲストボーカル：VALSHE

M02.レジリエンス／Nora、ゲストボーカル：VALSHE

M03.ロストチャイルド／Nora、ゲストボーカル：YU

M04.マリヲネット／Nora、ゲストボーカル：YU

M05.イミテイション -reconnect-／Nora、ゲストボーカル：蜷川べに

M06.テンセイシンドローム／Nora、ゲストボーカル：くろくも

M07.ショウニントウソウ／Nora、ゲストボーカル：くろくも

M08.ファインダー／Nora、ゲストボーカル：YU

第二幕

M09.Not Enough／Nora、ゲストボーカル：秋奈

M10.アダプト／秋奈

M11.ナンセンス／Nora、ゲストボーカル：YU

M12.心像／YU

M13.Afureru／くろくも

M14.右肩の蝶アレンジver.／くろくも

M15.Thin Line／VALSHE

M16.Butterfly Core／VALSHE

M17.Liminal fade-境界消失-／蜷川べに

M18.戸隠／蜷川べに

M19.トウメイニンゲン／Nora

M20.アイ独り論／Nora

M21.ハイド＆シークレット／Nora、ゲストボーカル：YU

M22.クウフク／Nora、ゲストボーカル：VALSHE

M23.LOVE／All CAST

関連リンク

今夜、あの街からオフィシャルサイト

https://yorumachi-nora.com