『水曜どうでしょう』、“新たな旅”のスタートを報告「待ってました」「新作楽しみにしています」 大泉洋＆鈴井貴之ら出演の人気番組、今年で放送30周年
HTB（北海道ローカル）制作の人気バラエティ番組『水曜どうでしょう』の公式ホームページが更新され、「旅に出てます」と“新シリーズ”が狼煙（のろし）を上げたことを伝えた。
【動画】『水曜どうでしょう』最新第36弾DVD「懐かしの西表島」の告知映像
同番組は、1996年10月にスタートした深夜のバラエティ番組。当時まだ現役の大学生だった大泉洋と後に「ミスター」と呼ばれることとなる演劇人・鈴井貴之をメインキャストとしながら、チーフディレクターの藤村忠寿氏、カメラ担当ディレクター・嬉野雅道氏らスタッフ陣とのやり取りも評判となり、深夜放送ながら瞬く間に人気番組へと成長した。
2002年9月に6年に及ぶレギュラー放送の歴史に一度ピリオドを打ったが、番組内で大泉が放った「一生どうでしょうします」の誓いのとおり、番組は定期的にカムバック。
この秋には番組開始30周年を迎え、9月にはそれを記念したイベント『水曜どうでしょう祭UNITE2026（ゆないと にせんにじゅーろく）』の開催も決定している（会場：北海道・大和ハウスプレミストドーム）。
公式ホームページでの“発表”を受け、藤村氏は自身のXで「ホームページに何気なく出てます 旅に出ます」と投稿。鈴井もそれを引用リポストし、「そういう事です。行って来ます」と視聴者に向けアナウンスした。
ファンからは「ついにですねっ」「待ってました」「新作楽しみにしています」「がんばれー！」「行ってらっしゃいませ！」「良き旅を！」「お気をつけて。ご武運を!!」など、新作公開への期待感たっぷりのコメントが続々と寄せられている。
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同番組は、1996年10月にスタートした深夜のバラエティ番組。当時まだ現役の大学生だった大泉洋と後に「ミスター」と呼ばれることとなる演劇人・鈴井貴之をメインキャストとしながら、チーフディレクターの藤村忠寿氏、カメラ担当ディレクター・嬉野雅道氏らスタッフ陣とのやり取りも評判となり、深夜放送ながら瞬く間に人気番組へと成長した。
この秋には番組開始30周年を迎え、9月にはそれを記念したイベント『水曜どうでしょう祭UNITE2026（ゆないと にせんにじゅーろく）』の開催も決定している（会場：北海道・大和ハウスプレミストドーム）。
公式ホームページでの“発表”を受け、藤村氏は自身のXで「ホームページに何気なく出てます 旅に出ます」と投稿。鈴井もそれを引用リポストし、「そういう事です。行って来ます」と視聴者に向けアナウンスした。
ファンからは「ついにですねっ」「待ってました」「新作楽しみにしています」「がんばれー！」「行ってらっしゃいませ！」「良き旅を！」「お気をつけて。ご武運を!!」など、新作公開への期待感たっぷりのコメントが続々と寄せられている。