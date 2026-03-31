女優の井上和香（45）が30日、自身のインスタグラムを更新。京都への子連れ旅行を報告した

「久しぶりの京都 何年ぶり？4年ぶり！？月日が経つのが早過ぎて驚いてます。笑」と井上。「下の息子くんにとっては初京都 やっとやっと息子くんを親戚のみんなに会わせることができました」と記した。

「そして、いつも京都に来ると当然のように親戚の家に泊まらせてもらっていたんですが、今回は3月にオープンしたばかりの『琥珀 アパートメントホテル京都』 @hotel__kohaku にオープン前に試泊させてもらいました」とも。「見てっ！スタンダードルームでこの広さ！落ち着いた空間で、ホッとできるお部屋 そして、テーブルにはお抹茶 お部屋でお抹茶が楽しめるなんて、さすが京都！?」と感激。「洗面所には洗濯乾燥機が完備！お風呂も広くて大きな湯船があって、ゆったり浸からせてもらいました そして、撮り忘れちゃったけど使い勝手のいいキッチンもあって、子連れファミリーにとって最高のホテル」と絶賛した。

「子供がいると朝は必ず食べたい。けど、ホテルの朝食とかは食べないという謎なことが起きるけど、キッチンがあると家と同じように好きなものが食べられるし、（近くに24時間スーパーもある！最高でしょ）部屋の中だから走り回ろうがキャッキャしてても気にならなくて、居心地が本当に良かった 2人の子供を連れての旅行はハードルが高いと思ってましたが、ホテル選びでそのハードルは下げられることが分かりました 京都に来たらまたお世話になるの確定」と井上。「スイートルームはなんとワンフロアに１室だけという完全プライベートな空間！おじいちゃんおばあちゃんと一緒に旅行する方とかにすごいいいお部屋でした」とつづった。

「京都駅からも近く、清水寺なども近くて観光にも食事にも行きやすい場所でした。今年中にまた京都へ行こうかなと思ってるから、次も琥珀に泊まろうかな 皆さんもぜひ行ってみてくださいね！

今はきっと桜が満開の京都もいいですね」とした。

ハッシュタグでも「#琥珀アパートメントホテル京都」「#4年ぶり京都」「#子連れ旅行」と添えた。

井上は映画監督・飯塚健氏による映画「荒川アンダー ザ ブリッジ THE MOVIE」で出会った飯塚氏と2012年5月に結婚。15年7月に第1子女児、昨年7月に第2子男児を出産した。