「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、本書の中から、家族や友達同士でもりあがれる「語彙力」が身につくゲームを紹介します！ ぜひ皆さんでやってみてください。

体を使って言葉を表現＋対義語を考えるゲーム

拙著『こども言語化大全』は小学生でもできる言語化力が上がるゲームを22個、載せています。

今回は、言語化力の3要素「語彙力」「具体化力」「伝達力」の中の、「語彙力」がアップする、「爆笑！ 反対ことばハンター」を紹介したいと思います。

これは、ことばをジェスチャーで表し、その対義語を当てるゲーム。体を使って遊びながら語彙力を伸ばすことができるユニークなゲームです。

最も大きな効果は、対義語をゲーム感覚で覚えられること。

対義語を覚えるときは、「大きい⇔小さい」など、同じ品詞であることを理解する必要があります。たとえば「強い⇔弱い」は共に形容詞の対義語ですが、「強い⇔負ける」は対義語ではありません（正しくは「勝つ⇔負ける」）。こうした違いを考えることによって、ことばの意味をより正確に理解し、自然と使い分けできるようになるのです。

さらに、ジェスチャーで伝える工夫をするうちに、表現力がアップするのも大きな特長です。

動きで意味を伝える体験を通して、ことばと感覚の結びつきが強くなり、作文や会話にも活かせる表現の幅が広がっていきます。

「爆笑！ 反対ことばハンター」のやり方

1 反対ことばを覚える

◆本書のp48〜49に書かれている「『反対ことば』の例」を1分間で覚えよう。たくさん覚えるほど有利！

◆「かんたん編」と「ちょいむず編」があるよ。どちらかひとつだけでもいいし、両方覚えてもいいよ。

2 親が反対ことばを1つ選ぶ

◆親を決めて、親は覚えた反対ことばの中から1つ選ぶよ。どれを選んだかは内緒！

3 ジェスチャーで伝える

◆親は選んだ反対ことばの片方をジェスチャーで表そう。

◆子はそのことばを推理して、反対ことばを答えよう。（例：親が「強い」を選んでジェスチャーしている場合→子は「弱い」と答える）

◆早く答えられた人が勝ちだよ。親を交代してどんどん遊ぼう。

やってみた！「爆笑！ 反対ことばハンター」（動画）

＊本記事は、山口拓朗著『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）を抜粋・編集したものです。