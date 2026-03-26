やっぱり『グレー』が可愛い！【ROPÉ PICNIC】1枚でも羽織っても◎「おしゃ見えカーデ」

都会的で洗練された印象を与え、2026春夏のトレンドカラーとしても注目されている「グレー」。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、一点投入するだけでおしゃれ見えを狙えるカーディガンをご紹介します。なかには羽織りとしてだけでなく1枚着でも使えるデザインのものも用意されているので、春本番へ向けたお買い物の前にぜひチェックしてみて。

全方位おしゃれ見えするレイヤード風カーデ

【ROPÉ PICNIC】「異素材ドッキングニットカーディガン / イージーケア」\5,489（税込）

裾に透け感のあるシフォン素材をドッキングした、レイヤード風デザインが特徴の一着。立体感のある美しいシルエットが上品な雰囲気も演出します。スッキリと着こなせるショート丈、さらに腰まわりを覆う異素材で、ボトムスを選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイント。どこから見てもおしゃれ見えを狙えるカーディガンは、コーデに迷ったときの救世主になりそう。

テイスト問わず使える最旬ポロカーデ

【ROPÉ PICNIC】「スポンジシアーポロカーディガン / イージーケア」\5,489（税込）

襟付きデザインで、トレンド感のある着こなしを楽しめるカーディガン。「Wジャガード編みによる立体感のある編み地」（公式サイトより）もコーデのいいアクセントに。ポリエステルと麻素材をブレンドした清涼感とシアー感のある生地が、春ムードも盛り上げます。カジュアルさもきちんと感も備わったデザインで、テイスト問わず合わせやすいのも魅力です。

大人っぽマリン風スタイルを楽しめるボーダーカーデ

【ROPÉ PICNIC】「シアーボーダーニットカーディガン」\5,489（税込）

マリン風スタイルを、グレーベースの落ち着いた配色で楽しめるボーダー柄カーデ。コットン生地にラメ糸とフィルム糸を使用することで、上品な華やかさも演出しています。適度にデコルテを見せるキーネックと、体に程よくフィットし縦のラインを強調できるリブニット素材で、華奢見えも期待できます。

後ろ姿でも魅せるバックロゴカーディガン

【ROPÉ PICNIC】「インターシャバックロゴカーディガン」\3,746（税込・セール価格）

ほんのり透け感のある生地で軽やかに着こなせるカーディガンは、「ゆったりしたシルエット」（公式サイトより）でデイリーコーデにサッと羽織りやすいのが魅力。襟と袖口のリブにラメ糸を使用、背中にもラメ糸入りのインターシャ編みロゴをデザインし、後ろ姿でもおしゃれ見えを狙えます。ラグランスリーブのゆるっとしたシルエットが、こなれ感アップもサポート。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i