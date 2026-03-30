スターパイロットが妹になりすまして再就職!?韓国で470万人動員の超話題作『PILOT ー人生のリフライトー』4月3日公開！見どころとあらすじネタバレ
【写真】美しすぎるチョ・ジョンソク
皆さま、こんにちは！韓流ナビゲーターのみんしるです。
韓流イベントのMCやラジオパーソナリティーとしてお仕事をする傍ら、毎日のように追い続けている韓国ドラマを私の視点でご紹介しているこのコラム。
今回いよいよ4月3日から日本公開となる韓国映画『PILOT ー人生のリフライトー』をご紹介します。
韓国では2024年の夏に公開され、観客動員数470万人突破の大ヒットを記録！日本でもファンの多い韓国ドラマの名作『賢い医師生活』シリーズのイクチュン先生でお馴染みのチョ・ジョンソクが一人二役を熱演！ 難しい役柄を見事にこなし高い評価を得た結果、第61回百想芸術大賞の映画部門・最優秀演技賞（主演男優賞）も受賞しました。
実は私、一昨年の渡韓時に劇場で見て大爆笑し、あまりの面白さに帰国後も周りに勧めまくり、日本公開をずっと待ち焦がれていたんです。そんな私が惚れ込んだ作品の見どころをお届けします！
■あらすじ：スターパイロットから一転、妹になりすまして再起をかける！
主人公のハン・ジョンウ（チョ・ジョンソク）は、最高の操縦技術を誇る韓国航空のスターパイロット。
インスタのフォロワー数は数十万人を超え、人気のテレビ番組にも出演するほどの人気者で、まさに絵に描いたような成功人生を歩んでいました。しかし、会社の会食の席で放ったひと言が致命傷となり、一夜にして職を失ってしまいます。
再就職のため奔走しますが、有名だったことが仇となりブラックリスト入り。
どこの航空会社も雇ってくれず、しまいには妻と息子も去っていくというどん底状態に……。
そんな中、女性パイロット雇用に積極的だという航空会社に、酔った勢いで妹になりすまして履歴書を送ったところ、まさかの書類選考通過！
そして美容系YouTuberのリアルな妹ジョンミの手を借り、女性パイロットに変身した“ハン・ジョンミ”は、新たな航空会社で第二のパイロット人生を歩み始めることになるのですが……。
■見どころ1. 奇想天外なストーリーを韓国流に味付け
公開初日からボックスオフィス1位を記録し、わずか12日で300万人を突破。
最終的には470万人を超える、韓国コメディ映画としては久しぶりの大ヒット作となった本作。実は2012年のスウェーデン映画『コックピット』がオリジナルで、それを韓国ならではのテイストに仕上げています。
キム・レウォン＆コン・ヒョジン主演のロマンティックコメディ『最も普通な恋愛』の女流監督キム・ハンギョルならではの心地いい軽さが効いていて、コミカルでありながら社会的なメッセージもちゃんと描かれます。爆笑エピソードの数々はもちろんですが、もてはやされることで自分に酔いしれすぎてしまった男の悲哀や、女性の立場に立つことで見えてくる様々な偏見や差別問題など、男女問わずふと自分自身を顧みる瞬間がやってきます。
それらをトゥーマッチにならない絶妙な匙加減でミックスし、笑いと軽やかさで包み込みながら進んでいくんですね。もちろん、韓国コメディならではの「笑った後の、ちょっぴりの涙」も健在。再就職の難しさや家族愛、友情などを素晴らしいバランスでさらりと描き、観終わったあとにじんわりと心が暖かくなる作品です。
■見どころ2. チョ・ジョンソクを支えるキャストたちが魅力的
この映画はチョ・ジョンソクの真骨頂なのはもちろんですが、彼を取り巻くキャストたちも非常に魅力的。特にジョンウの家族が最高に笑えてファンになってしまいます。
妹（本物のジョンミ）役：ハン・ソナ
ドラマ『酒飲みな都会の女たち』シリーズのハン・ジヨン役でコメディエンヌとして開花し、今作ではチョ・ジョンソクと最高の兄妹ケミを爆発させています。
ちなみにジョンミの職業はあまり人気のない美容系YouTuberで、メインコンテンツはASMR。
美容のASMRと言えば、韓国ではショート動画などで人気のコンテンツで、最近だとアイドルグループILLITのウォンヒちゃんもトライしています。
メイクの際にプラスチックケースをカチカチさせたり、パフを力強く叩いたりして音を出す様子がリアルで面白すぎて、思わず爆笑でした。彼女の次回作、話題のドラマ『誰だって自分をもっと好きになろうとしている』も本当に楽しみです。
母（キム・アンジャ）役：オ・ミネ
人気トロット歌手の推し活に励むお母さんも最高。
息子と娘そっちのけで推し活をする姿はもちろん、韓国のアジュンマ（おばさん）の特徴をよく捉えた携帯電話のシーンは、手帳型スマホケースが登場するたびに爆笑ものです。
他にも、ジョンミの頼れる姉貴分となるスルギ役のイ・ジュミョン（『二十五、二十一』）や、ジョンウの後輩だったのが“ジョンミ”の先輩に立場が変わってしまうパイロット・ヒョンソク役のシン・スンホ（『還魂』『D.P.』）、航空会社の社長役のソ・ジェヒ（『財閥家の末息子』）など、日本でも人気のドラマでお馴染みの俳優たちが安定した演技で楽しませてくれます。
■見どころ3. なんといってもチョ・ジョンソク！！
この映画はもう、なんといってもチョ・ジョンソクです！
主人公のジョンウと、彼がなりすます妹“ジョンミ”は、彼以外に演じられる人はいないと断言します（笑）。そのくらい、この映画が大ヒットした理由はチョ・ジョンソクにあるのです。
ドラマ『賢い医師生活』のイクチュン役で見せた絶妙なコミカル演技は最高でしたが、これ見よがしに笑わせるのではなく、さらりと演じてみせるからこそ、くすくすと笑ってしまう。今回はその「くすくす」どころか大爆笑が何度もやってくるのですが、それは何よりも彼の演技が上手すぎるから。
初めて女性の姿となって街を闊歩する姿に思わず「かわいい」と思い、バレないように頑張る姿に爆笑しながら、気がつけば応援している自分がいるはずです。どこまでも自然で時に可愛くすら見えてしまう立ち居振る舞いが完璧なのは、大ヒットミュージカル『ヘドウィグ』で熱演してきた賜物でしょう。私も昨年見る機会に恵まれましたが、彼の凄さを痛感しました。
また、コメディとシリアスを行き来する切り替えの上手さも秀逸。
爆笑の直後、ふとした瞬間に挫折や葛藤がにじみ出てくる。ただ笑わせるのではなく、笑いの中にちゃんと「ジョンウの人生」が宿っているから、単なるドタバタコメディでは終わらないのです。
「失敗した人生をやり直せるのか？」というテーマがリアルに響くのは、彼の人間味ある演技があってこそでしょう。
女流監督ならではの社会への鋭い視点を盛り込みつつ、笑いと共に軽やかに描く映画『PILOT ー人生のリフライトー』。
トーク番組やYouTubeなど韓国の旬な流行を取り入れるセンスも素晴らしく、現地で見た際の大爆笑の渦が忘れられません。
「自分らしく生きる勇気」を届けてくれる、老若男女あらゆる世代が楽しめる韓国映画です。映画の最後にあっと驚く爆笑シーンもありますので、お見逃しのないように……。この春おすすめの1本、ぜひ劇場でご覧ください！
みんしる
韓流ナビゲーター。韓流イベントのMCやラジオパーソナリティーとしても活躍中。初めてハマった韓国ドラマはキム・レウォン主演の『屋根部屋のネコ』。Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、U-NEXT、Leminoを駆使し、毎日のように韓国ドラマを追う日々。
Instagram：(@minsilchung/@minsil323)
TikTok：(@minsil323)
©2024 LOTTE ENTERTAINMENT, SOLAIRE PARTNERS LLC, SHOTCAKE Corp.,
MOVIEROCK Inc., All Rights Reserved.