ひと吹きでひんやり。クール成分配合の「アイスフレグランスウォーター」発売

フィッツコーポレーションは4月25日より、フレグランス ライフスタイル ブランドの「レールデュサボン」の「エアオアシス」ラインから、「アイスフレグランスウォーター スタートウィズ」を、全国のロフト、PLAZA、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて先行発売します。一般発売は5月23日。

■ひんやりと透き通るような香り

「エアオアシス フレグランスウォーター」は、低アルコール処方で揮発性をコントロールする製法を取り入れ、刺激を抑えたシームレスな香り立ちを実現したフレグランスウォーターとなっています。

今回発売するのは、一吹きでひんやりとした感覚が楽しめるクール成分を配合した夏季限定品。

ローズとグリーンアップルの華やかさにキー香料のアップルミントが重なり、ひんやりと透き通る空気を吸い込んだような香りとなっています。

清涼感の演出として淡いブルーのグラデーションを施したボトルも特徴です。

■商品概要

商品名：レールデュサボン エアオアシス アイスフレグランスウォーター スタートウィズ

容量：60mL

価格：3,850円

先行発売日：2026年4月25日より順次

先行販売先：全国のロフト（一部店舗除く）及びロフトネットストア、全国のPLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITS you. STORE」

一般発売日：2026年5月23日

一般販売先：全国のバラエティショップ、ディスカウントストアなど（一部店舗を除く）

（フォルサ）