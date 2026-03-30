ひと吹きでひんやり。クール成分配合の「アイスフレグランスウォーター」発売
フィッツコーポレーションは4月25日より、フレグランス ライフスタイル ブランドの「レールデュサボン」の「エアオアシス」ラインから、「アイスフレグランスウォーター スタートウィズ」を、全国のロフト、PLAZA、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて先行発売します。一般発売は5月23日。
■ひんやりと透き通るような香り
「エアオアシス フレグランスウォーター」は、低アルコール処方で揮発性をコントロールする製法を取り入れ、刺激を抑えたシームレスな香り立ちを実現したフレグランスウォーターとなっています。
今回発売するのは、一吹きでひんやりとした感覚が楽しめるクール成分を配合した夏季限定品。
ローズとグリーンアップルの華やかさにキー香料のアップルミントが重なり、ひんやりと透き通る空気を吸い込んだような香りとなっています。
清涼感の演出として淡いブルーのグラデーションを施したボトルも特徴です。
■商品概要
商品名：レールデュサボン エアオアシス アイスフレグランスウォーター スタートウィズ
容量：60mL
価格：3,850円
先行発売日：2026年4月25日より順次
先行販売先：全国のロフト（一部店舗除く）及びロフトネットストア、全国のPLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITS you. STORE」
一般発売日：2026年5月23日
一般販売先：全国のバラエティショップ、ディスカウントストアなど（一部店舗を除く）
（フォルサ）