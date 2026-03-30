ポップでかわいいPちゃんの仲間たち！スケーター「アルファベッツ」アクリルコップ
様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「アルファベッツ」のアクリルコップが登場！
透明感のある鮮やかなカラーと、ユニークでカラフルな「アルファベッツ」たちがポップなデザインの、日常使いにぴったりのサイズが嬉しいコップです☆
スケーター「アルファベッツ」アクリルコップ
価格：各858円（税込）
発売日：2026年3月28日（土）
サイズ：81.5×90mm
容量：280ml
取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ 、全国の量販店、専門店、雑貨店など
スケーターから、フジテレビの子ども番組『ポンキッキーズ』で活躍した「Pちゃん」の仲間である「アルファベッツ」がデザインされた、「アルファベッツ アクリルコップ」全6種が登場！
毎日の食事や水分補給の際、使う食器のデザインによって気分は大きく変わります。
お気に入りのコップを使えば、いつもの時間が少しだけ特別なものになります。
「アルファベッツ アクリルコップ」は、カラフルなデザインとユニークな表情が特徴の「アルファベッツ」をあしらった、見ているだけで楽しい気分になれるアクリルコップです。
透明感のあるアクリル素材を使用しているため、飲み物の色が綺麗に映えます！
容量は280mlと、子どもから大人まで使いやすい実用的なサイズ感です。
家族でそれぞれ違う柄を選んだり、気分に合わせてカラーを変えたりと、選ぶ楽しさも。
「アルファベッツ」のポップなデザインが、毎日のくらしに笑顔と彩りを届けてくれます☆
アルファベッツALL アクリルコップ
品番：KSA4J
POSコード：4973307742781
「アルファベッツ」が勢ぞろいした、クリアブルーの爽やかなデザイン。
個性豊かな「アルファベッツ」たちは、見ているだけでも楽しい気分にしてくれます☆
アルファベッツSUNDAY アクリルコップ
品番：KSA4J
POSコード：4973307742798
「HAVE A NICE」のメッセージと共に「アルファベッツ」たちが描かれた、クリアイエローのデザイン。
日曜日に使えば、良い一日が過ごせそうなアクリルコップです☆
アルファベッツA アクリルコップ
品番：KSA4J
POSコード：4973307742804
「Aちゃん」が散りばめられた、色鮮やかなクリアグリーンのデザイン。
王冠＆蝶ネクタイがおしゃれな「Aちゃん」がいっぱい！
アルファベッツR アクリルコップ
品番：KSA4J
POSコード：4973307742811
「Ｒちゃん」と「LET’S MAKE TODAY THE BEST DAY EVER」のメッセージがプリントされた、透明タイプのデザイン。
クリアなコップにブルーやイエローが映えます☆
アルファベッツS アクリルコップ
品番：KSA4J
POSコード：4973307742828
「Ｓちゃん」がコミカルに描かれた、目を引くクリアレッドのデザイン。
キャップを被った「Ｓちゃん」の好奇心旺盛な表情がかわいいコップです！
アルファベッツY アクリルコップ
品番：KSA4J
POSコード：4973307742835
「Ｙちゃん」が走る姿が描かれた、元気な印象のクリアイエローのデザイン。
「Let’s make today the best day ever」のメッセージに、前向きな気持ちになれます☆
日々の食卓やリラックスタイムに彩りを添える、かわいくてポップなアクリル製コップ！
「アルファベッツ アクリルコップ」は、スケーター公式オンラインショップ などで販売中です。
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