様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「アルファベッツ」のアクリルコップが登場！

透明感のある鮮やかなカラーと、ユニークでカラフルな「アルファベッツ」たちがポップなデザインの、日常使いにぴったりのサイズが嬉しいコップです☆

スケーター「アルファベッツ」アクリルコップ

価格：各858円（税込）

発売日：2026年3月28日（土）

サイズ：81.5×90mm

容量：280ml

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ 、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、フジテレビの子ども番組『ポンキッキーズ』で活躍した「Pちゃん」の仲間である「アルファベッツ」がデザインされた、「アルファベッツ アクリルコップ」全6種が登場！

毎日の食事や水分補給の際、使う食器のデザインによって気分は大きく変わります。

お気に入りのコップを使えば、いつもの時間が少しだけ特別なものになります。

「アルファベッツ アクリルコップ」は、カラフルなデザインとユニークな表情が特徴の「アルファベッツ」をあしらった、見ているだけで楽しい気分になれるアクリルコップです。

透明感のあるアクリル素材を使用しているため、飲み物の色が綺麗に映えます！

容量は280mlと、子どもから大人まで使いやすい実用的なサイズ感です。

家族でそれぞれ違う柄を選んだり、気分に合わせてカラーを変えたりと、選ぶ楽しさも。

「アルファベッツ」のポップなデザインが、毎日のくらしに笑顔と彩りを届けてくれます☆

アルファベッツALL アクリルコップ

品番：KSA4J

POSコード：4973307742781

「アルファベッツ」が勢ぞろいした、クリアブルーの爽やかなデザイン。

個性豊かな「アルファベッツ」たちは、見ているだけでも楽しい気分にしてくれます☆

アルファベッツSUNDAY アクリルコップ

品番：KSA4J

POSコード：4973307742798

「HAVE A NICE」のメッセージと共に「アルファベッツ」たちが描かれた、クリアイエローのデザイン。

日曜日に使えば、良い一日が過ごせそうなアクリルコップです☆

アルファベッツA アクリルコップ

品番：KSA4J

POSコード：4973307742804

「Aちゃん」が散りばめられた、色鮮やかなクリアグリーンのデザイン。

王冠＆蝶ネクタイがおしゃれな「Aちゃん」がいっぱい！

アルファベッツR アクリルコップ

品番：KSA4J

POSコード：4973307742811

「Ｒちゃん」と「LET’S MAKE TODAY THE BEST DAY EVER」のメッセージがプリントされた、透明タイプのデザイン。

クリアなコップにブルーやイエローが映えます☆

アルファベッツS アクリルコップ

品番：KSA4J

POSコード：4973307742828

「Ｓちゃん」がコミカルに描かれた、目を引くクリアレッドのデザイン。

キャップを被った「Ｓちゃん」の好奇心旺盛な表情がかわいいコップです！

アルファベッツY アクリルコップ

品番：KSA4J

POSコード：4973307742835

「Ｙちゃん」が走る姿が描かれた、元気な印象のクリアイエローのデザイン。

「Let’s make today the best day ever」のメッセージに、前向きな気持ちになれます☆

日々の食卓やリラックスタイムに彩りを添える、かわいくてポップなアクリル製コップ！

「アルファベッツ アクリルコップ」は、スケーター公式オンラインショップ などで販売中です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポップでかわいいPちゃんの仲間たち！スケーター「アルファベッツ」アクリルコップ appeared first on Dtimes.